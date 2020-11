10 meilleures scènes de films de guerre de tous les temps

LEGO Star Wars - La transformation de Dark Vador - 75183 - Jeu de Construction

Construisez le compartiment médical de l'Empereur et recréez la transformation d'Anakin en Dark Vador Inclut trois figurines : l’Empereur Palpatine, Anakin Skywalker et Dark Vador, plus deux figurines de droïde médical à construire Les ensembles LEGO Star Wars sont compatibles avec tous les ensembles de construction LEGO pour une expérience de construction sans limite Mesure plus de 10 cm de haut, 17 cm de large et 22 cm de profondeur 282 pièces pour les filles et garçons entre 7 et 12 ans Issu de l'univers des films Star Wars