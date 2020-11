10 meilleures planètes fictives dans les films de science-fiction

Depuis la naissance de l’astronomie moderne, l’humanité a nourri une obsession pour les voyages dans l’espace, l’univers et les possibilités infinies d’un million et une galaxies.

Cependant, ce n’est pas depuis la naissance du cinéma moderne et les capacités technologiques en constante expansion que l’imagerie informatique a apportées, que nous avons pu explorer ces fascinations dans des détails si riches et immersifs, créant des mondes infiniment improbables pour remplir nos pensées, nos rêves. et écrans.

L’imagination de George Lucas, Christopher Nolan, Luc Besson, David Lynch et d’autres ont attiré d’innombrables visions de planètes bien au-delà de notre k. Celles-ci se présentent sous de nombreuses formes, qu’il s’agisse des derniers recours cauchemardesques d’Interstellar, de la galaxie des merveilles de la saga Star Wars en constante expansion, de la maison de Superman de Krypton ou du voyage multi-texturé et spatial dans lequel l’univers cinématographique Marvel s’est embarqué. Durant la dernière décennie.

Mais quels sont les meilleurs? Il n’est pas nécessaire qu’elles soient les plus simples, les plus hospitalières ou même les plus habitables, mais seulement que ces planètes de premier plan ont quelque chose d’unique, d’intéressant, d’excitant ou d’inhabituel à offrir à la fois au spectateur occasionnel et au sci-hard.

Allons donc, vous et moi, quand le soir est étalé sur le ciel, comme un patient éthéré sur une table.