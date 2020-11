10 meilleures performances du film Benicio Del Toro

Benicio del Toro est l’un des meilleurs acteurs de sa génération, un artiste passionné qui est rarement à l’aise de faire deux fois le même genre et qui a joué dans certains des très grands films de la fin des années 90 et des années 2000. Sa carrière ces jours-ci semble être plus forte que jamais, car il a pris plus de rôles commerciaux dans Star Wars et le MCU, et stupéfait par une succession de grands drames.

Apparu pour la première fois dans les années 90, del Toro a sculpté sa carrière en jouant des hommes en difficulté au passé sombre et aux secrets profonds. Il est le plus convaincant lorsqu’il représente des personnages qui tentent de surmonter la douleur et le traumatisme que leur vie leur a apportés.

Cela dit, il a également un sens aigu de la comédie et s’est mêlé (bien qu’avec des résultats variables) à des projets d’horreur. Sa présence intimidante et sa voix immédiatement reconnaissable signifient qu’il attire toujours le plus l’attention de son public, quels que soient les côtés de qui il joue ou ce que la scène l’oblige à faire.

Vraiment l’un des plus grands de sa profession, il a joué dans tout, des drames profondément personnels, des thrillers intenses et des épopées historiques. Voici les 10 plus belles performances de sa carrière variée et marquante.