Ryan Reynolds est l’une des stars les plus demandées d’Hollywood, ayant régulièrement publié succès après succès dans un large éventail de genres depuis le début des années 2000. Souvent considéré comme un acteur comique, il est rafraîchissant de voir à quel point il a joué dans de nombreux excellents films de genre, des comédies d’horreur étranges, des drames familiaux et des thrillers claustrophobes.

Reynolds est toujours un acteur qui apporte son A-game. Toujours débordant d’énergie, d’alerte, d’hyper et de la définition d’un voleur de scène, il n’est pas étonnant qu’il ait gagné autant de popularité qu’au cours de sa carrière – une popularité, il faut le dire, qui semble croître de plus en plus chaque année.

Dans cet esprit, la liste suivante examinera les meilleurs rôles à l’écran de l’acteur, des comédies emblématiques, des drames frappants et des thrillers audacieux. Reynolds a eu une carrière stupéfiante, et toutes les entrées suivantes montrent un acteur qui est bien plus que ce que l’on voit, capable de vous faire rire, pleurer et réfléchir, et toujours être surpris et diverti.

Voici les 10 meilleures performances de Ryan Reynolds.