10 meilleures nouvelles applications Android à partir de juillet 2020!

Laboratoire de profondeur ARCore

Prix: Libre

ARCore Depth Lab est une application AR. Il met en valeur diverses capacités AR, y compris la capacité d’ARCore à percevoir la profondeur. Vous pouvez regarder la neige sur les surfaces de votre maison ou regarder une balle rouler dans les escaliers. Aucune des démos n’est trop époustouflante, mais c’est vraiment cool à regarder. Il prend principalement en charge l’API Depth, une API que les développeurs utilisent pour obtenir des effets similaires dans les applications. Ce n’est pas vraiment pour le grand public, mais vous pouvez le télécharger et jouer avec. Ce sera plus amusant lorsque ces types d’effets apparaîtront dans les applications et les jeux à l’avenir.

Prix: Libre

Discover from Facebook est la prochaine tentative de Facebook dans le cadre de son initiative Free Basics visant à offrir un accès Internet gratuit aux gens. La dernière tentative ne vous permet d’utiliser que des sites spécifiques alors que Discover ne se soucie pas de ce que vous faites. Vous pouvez effectuer des recherches sur le Web, lire les actualités ou visiter d’autres sites Web. Les seules choses que vous ne pouvez pas faire sont le streaming multimédia et d’autres tâches gourmandes en données. Celui-ci n’est pas disponible pour tout le monde. En fait, il n’est pas disponible pour la plupart des gens. Facebook mène des essais au Pérou et dans certains autres pays avant son lancement dans le monde entier. Gardez un œil sur celui-ci, cependant.

E-mail HEY

Prix: Gratuit / 99 $ – 999 $ par an

HEY Email a fait sensation lors de son lancement. C’est un service de messagerie de Basecamp et il a connu un certain succès viral lors de son lancement. Cela fonctionne comme la plupart des clients de messagerie, sauf que celui-ci vous donne une nouvelle adresse e-mail (et vous fait des dessins pour cela). L’application a des qualités réductrices. C’est Imbox (pas une faute de frappe) trie les e-mails importants de la saleté générale de spam. De plus, HEY empêche les traqueurs d’e-mails de voir lorsque vous avez ouvert un e-mail, ce qui vous permet de retrouver un peu de confidentialité. Il a également l’air assez beau et a plutôt bien fonctionné lors de nos tests. Le gros inconvénient est le prix. À 99 $ par an, c’est plus cher que Newton Mail et si vous recevez un e-mail à deux caractères, le prix grimpe à 999 $ par an. Celui-ci n’est évidemment pas pour tout le monde.

JioMeet et JioChat

Prix: Libre

JioMeet et JioChat sont des applications intéressantes. JioMeet est une application de visioconférence qui ressemble et agit de manière suspecte à Zoom. Pendant ce temps, JioChat est techniquement une application plus ancienne avec une actualisation si spectaculaire qu’elle pourrait tout aussi bien être nouvelle. JioChat ressemble étrangement à WhatsApp. Il y a cependant de bonnes choses. JioMeet peut prendre en charge jusqu’à 100 participants pendant 24 heures consécutives de chat vidéo. Il est également multiplateforme et les réunions sont protégées par mot de passe. JioChat fonctionne une application de chat fonctionnelle, mais elle est très clairement conçue pour les personnes en Inde. Vous pouvez consulter JioMeet sur le bouton ci-dessous et JioChat sur Google Play ici.

Enthousiaste

Prix: Libre

Keen est un nouveau réseau social de Google Area 120. Ce n’est en fait pas une application native, mais un wrapper Web pour le site Web Keen. Keen fonctionne beaucoup comme Pinterest. Vous pouvez créer un tas d’intérêts et enregistrer des publications sur ces intérêts dans votre profil. C’est un service jeune donc il a encore besoin de beaucoup de polissage. De plus, certaines fonctions ne fonctionnent pas encore tout à fait. Cependant, Google la qualifie d’application expérimentale afin que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez. L’application est par ailleurs gratuite à télécharger et à utiliser.

Centre de contrôle Mi

Prix: Gratuit / 6,49 $

Mi Control Center est une application de personnalisation Android. Il prend le relais pour la notification Android et la section des paramètres rapides de votre téléphone. L’application permet un excellent niveau de personnalisation et vous pouvez facilement séparer vos notifications de vos paramètres rapides. Vous pouvez changer l’arrière-plan et les couleurs de tout ce qui s’y trouve. De plus, il regroupe les notifications de la même application dans la même notification et le lecteur de musique est également assez décent. Enfin, il existe un groupe Telegram officiel au cas où vous auriez besoin d’aide ou d’idées.

NotificationHistorique

Prix: Libre

NotificationHistory est un outil pour ceux qui ont besoin d’une meilleure gestion des notifications. Il capture vos notifications et les enregistre sur l’appareil afin que vous puissiez les rappeler à volonté. C’est idéal pour les personnes qui effacent accidentellement les notifications dont elles ont besoin. Celui-ci ne sera pas tout à fait nécessaire une fois que tout le monde aura accès à Android 11. Cela peut être un peu pour certains, cependant, cet outil est donc toujours utile. Il dispose d’une fonction de recherche, d’une fonction d’effacement de tout et d’une fonction de tri par application. L’application est entièrement gratuite avec un support publicitaire.

Musique d’Oto

Prix: Libre

Oto Music est un nouveau lecteur de musique gratuit avec une quantité décente de fonctionnalités. Vous obtenez des éléments de base comme un mode sombre et la prise en charge de Chromecast. Certaines autres fonctionnalités incluent la lecture sans interruption, un égaliseur, une minuterie de mise en veille et d’autres éléments intéressants. Les fonctionnalités les plus uniques sont la possibilité d’éditer les paroles selon vos besoins, une petite taille d’installation de 3,9 Mo et une interface utilisateur élégante. Ce n’est pas aussi puissant que quelque chose comme Poweramp, mais c’est certainement une option décente pour les personnes qui veulent quelque chose de plus petit mais toujours très fonctionnel.

Paon TV

Prix: Gratuit / 4,99 $ – 9,99 $ par mois

Peacock TV est un nouveau service de streaming vidéo de NBCUniversal. Il a un mélange d’éléments de télévision en direct avec des éléments de surveillance excessive. Il existe des chaînes Peacock qui diffusent des films tout le temps ainsi que des milliers d’émissions de télévision que vous pouvez vous gaver. Il y a aussi des émissions espagnoles de Telemundo, des films et du contenu vidéo pour enfants et des séries originales pour ceux qui le souhaitent. L’application a deux niveaux. Il y a un abonnement de 4,99 $ par mois. Il donne accès à tout le contenu avec de la publicité. Le niveau de 9,99 $ vous donne un accès sans restriction et sans publicité. L’application elle-même a encore besoin d’un peu de travail, mais les mises à jour récentes ont un peu nettoyé les choses.

RainViewer

Prix: Gratuit / 2,99 $ par mois / 13,99 $ par an

RainViewer est une nouvelle application météo et raisonnablement décente. Il contient les éléments de base tels que les conditions météorologiques actuelles, une prévision sur 7 jours et une prévision sur 24 jours. Cependant, la grande chose de cette application est son radar. Il dispose de plus de 1 000 radars dans le monde entier. Cela en fait une application pour à peu près tout le monde. Il vous permet de suivre les tempêtes dans la résolution radar d’origine pendant environ 90 minutes. L’application prend également en charge 32 langues, une archive de données de pluie, des alertes météorologiques et un widget d’écran d’accueil. Le service d’abonnement est assez cher pour une application météo, mais comprend des mises à jour radar plus rapides, des prévisions plus granulaires et d’autres choses. La version gratuite (avec publicités) est toujours parfaitement utilisable.

