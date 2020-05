10 meilleures histoires de MARVEL COMICS de tous les temps selon vous

Non, pas en 2015-16 Guerres secrètes – mais l’original!

1984. Nous devons vendre des jouets Marvel! Rassemblons tout le monde, tous les héros et les méchants, et nous pouvons en faire une menthe.

Oui, en quelque sorte, ce fut la naissance du crossover de l’événement Marvel – une série de 12 numéros intitulée Marvel Super Heroes Secret Wars, qui comprenait également des numéros liés de dix autres séries déjà existantes.

Cet événement Marvel a vu les Beyonder chasser des héros et des méchants sur Terre ou sur « Battleworld » – si cela ressemble à quelque chose que les enfants avec un tas de jouets proposeraient, c’est entièrement intentionnel. La bataille qui en résulte a vu Captain America, Captain marvel, Hawkeye, Iron Man (Rhodey), She-Hulk, Thor, the Wasp, the Fantastic Four (moins Invisible Woman), Spider-Man, Hulk, les X-Men, Magneto, Doctor Doom, Doc Octopus, Enchantress, Kang, Absorbing Man, Klaw, the Lizard, Volcana, Ultron, Titania, Molecule Man et the Wrecking Crew se heurtent tous au combat.

Mais à part cela, amusement bataille royale avec des personnages changeant de camp, d’énormes combats et des moments emblématiques de la montagne, il y a eu l’introduction de Spider-Woman II, Julia Carpenter, et oh oui, Spider-Man a obtenu le costume de symbiote noir flippant.

L’histoire a vu une suite presque immédiatement, avec plusieurs hommages et références à elle au fil des ans. Et bien sûr, en 2015, Marvel a utilisé une nouvelle version du crossover pour relancer toute sa gamme et apporter des éléments de ses réalités alternatives dans l’univers Marvel grand public.