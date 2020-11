10 meilleures fins de MCU

Montre Connectée Femmes,Montre Intelligente Homme 5ATM Etanche Bracelet,SmartWatch avec Cardiofrequencemètre Oxymètre Tensiomètre,Montre Sport Podomètre Calorie Tracker d’Activité pour iPhone Android

⌚️ 【Montre Connectée pour Femme Homme 】:Montre intelligente multifonction,Trackers d'Activité ( Podometre, Calories ),GPS Partagé,18 Modes Sport, 4 Types de Cadrans,automatiquement Surveillance photoélectrique de la fréquence cardiaque PPG Smart watch,Cardiofrequencemetre,Chronomètre,Tracker Sommeil,Réveil, rappel d'appel,notification de message( Facebook / Twitter / Gmail / Linkedin, etc),Bluetooth 5.0.Rendez votre vie plus saine grâce à notre montre intelligente. ⌚️【1,3 pouces Montre Connectée】:Écran couleur HD haute définition de 1,3 pouces,tandis que l'écran couleur de offre une excellente qualité d'image HD,peut obtenir une meilleure expérience visuelle.Vous pouvez choisir l'un des 4 cadrans différents Smartwatch,ou personnaliser l'interface,vous devez télécharger vos photos préférées sur l'application qui peut être utilisée comme page d'affichage.Cette montre intelligente à écran tactile vous apportera une expérience différente. ⌚️【Surveillance Fréquence cardiaque/sommeil/oxymètre】:Suivez automatiquement et en continu la fréquence cardiaque en temps réel et, grâce à une analyse complète des données sur la qualité du sommeil,pour vous aider à ajuster votre style de vie.Suivez cardiaque en temps réel pendant l'exercice,reflètent et clairement l'état physique pendant l'exercice,afin que le porteur puisse contrôler l'intensité de l'exercice en fonction du changement de fréquence cardiaque et ajuster le plan. ⌚️【18 modes sportifs montre connectée sport】:18 sports, y compris la natation en piscine, la natation en eau libre, la course à pied, la marche, l'équitation, l'escalade, l'aérobic, le basket-ball, le badminton, le football, la danse, le yoga, la corde à sauter, les sit-ups, le volley-ball, le tennis, tennis de table, patinage.Montre intelligente a des fonctions de course professionnelles,telles que la durée,la fréquence cardiaque,les pas, les calories,la vitesse,le rythme. ⌚️【5ATM étanche et longue veille montre connectée】:5ATM étanché suiveurs d'activité aide les à toutes les occasions de la journée et de l'entraînement.La charge complète ne prend que 1 à 2 heures et ,peut être utilisé normalement 7 à 10 jours.La montre de fonctionne pour les téléphones avec le système iOS 9. 0 et Android 4. 4 ou supérieur.Garantie: offrez des retours et des remboursements gratuits de 45 jours,N'hésitez pas à nous contacter pour tout problème de qualité de produit.