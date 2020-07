10 meilleures applications de partage de position pour Android

Où vous êtes est vraiment important. Une grande partie de la rhétorique de nos jours consiste à cacher votre emplacement aux grandes entreprises comme Facebook, Google et d’autres plateformes publicitaires. Cependant, vous souhaiterez peut-être partager votre position avec vos amis et votre famille pour diverses raisons. Certaines familles aiment se suivre pour des raisons de sécurité. Vous voudrez peut-être envoyer à votre ami votre position afin qu’il puisse venir vous chercher ou vous trouver. Dans tous les cas, des applications de partage de position sont à votre disposition. Voici les meilleures applications de partage de position pour Android!

Facebook Messenger

Prix: Libre

Facebook Messenger est l’une des nombreuses bonnes applications de messagerie avec partage de position intégré. L’application doit connaître votre emplacement pour cela, donc ce n’est peut-être pas une bonne option si vous ne faites pas confiance à Facebook. Sinon, c’est en fait assez simple. Partagez simplement votre position et vos amis peuvent cliquer dessus et ouvrir une carte. C’est une fonctionnalité intéressante pour partager rapidement un emplacement sans le laisser exposé à vos amis ou à votre famille. Bien sûr, Facebook sait toujours que ce n’est peut-être pas la meilleure option pour certaines personnes.

Find My Kids

Prix: Gratuit / 2,99 $ par mois / 16,99 $ par an / 25,99 $ une fois

Find My Kids est une application de contrôle parental pour aider les parents à suivre l’emplacement de leurs enfants. Vous pouvez voir où vont les enfants et où ils sont allés. Cela fonctionne assez simplement. L’application s’ouvre et affiche immédiatement les informations au mieux de ses capacités. Il existe également un chat intégré, divers contrôles de sécurité et vous pouvez surveiller la batterie du téléphone de votre enfant. Vous pouvez choisir entre un prix unique ou un abonnement. La licence unique de 25,99 $ ne fonctionne que sur trois téléphones à la fois.

GeoZilla

Prix: Gratuit / 59,99 $ par an

GeoZilla est une application de localisation familiale pour tout le monde. Il vous montre où sont les enfants et il montre aux enfants où vous êtes. Les parents peuvent également consulter les historiques de localisation et l’application dispose également d’une fonction de chat. Cela fonctionne plutôt bien même si c’est un peu basique. Vous pouvez augmenter l’expérience avec le tracker GPS de l’entreprise, mais cela fonctionne très bien sur votre téléphone sans le tracker. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant trois jours avant que l’abonnement de 59,99 $ par an ne démarre, alors assurez-vous de le tester à fond.

Glympse

Prix: Libre

Glympse est un autre service de partage de position et ce n’est pas mal du tout. Il utilise son nom comme verbe pour une clarification plus facile. Vous envoyez un Glympse à quelqu’un et il voit où vous êtes. Évidemment, vous pouvez recevoir des Glymps d’autres personnes. Cela fonctionne comme une application de partage de position comme la plupart des autres. Il a également la possibilité de mettre en place des événements afin que vous puissiez voir où tout le monde est le grand jour. La plupart des plaintes pour celui-ci sont des problèmes de connectivité intermittents. Assurez-vous que vous disposez d’une bonne connexion Internet, sinon cela pourrait ne pas fonctionner correctement.

Google Maps

Prix: Libre

Google Maps est en quelque sorte l’option par défaut. Sa fonction de partage de position est en fait très bonne et c’est probablement la meilleure alternative au partage de localisation Find My d’Apple. Vous ajoutez simplement vos amis ou votre famille à vos contacts Google. De là, vous ouvrez Google Maps, appuyez sur l’image de profil en haut à droite et sélectionnez l’option Partage de position. Nous aimons cette option car vous pouvez la définir pour un accès temporaire ou permanent. De plus, c’est assez précis. Voici le didacticiel officiel de Google au cas où vous auriez besoin de le configurer.

Life360

Prix: Gratuit / 4,99 $ – 14,99 $ par mois

Life360 est l’une des applications de partage de position les plus populaires sur mobile. Il fonctionne sur plusieurs plates-formes avec iOS, c’est donc une bonne solution pour les familles avec des appareils de chaque écosystème. L’application offre un suivi en temps réel, des alertes lorsque les gens partent ou arrivent à destination, et un chat intégré. L’application a deux abonnements différents selon ce que vous voulez. Il existe cependant des fonctionnalités uniques, telles que la couverture contre le vol de téléphone, les rapports de criminalité et d’autres choses. La plupart des plaintes de l’application proviennent de problèmes de GPS, alors assurez-vous de la tester soigneusement avant de vous engager.

Ma position GPS

Prix: Libre

Ma position GPS est une application de localisation super simple. Il vous montre simplement où vous êtes. L’application comprend des coordonnées latitudinales et longitudinales ainsi que l’altitude. Vous pouvez partager ces informations avec tous ceux qui le souhaitent. Cette application semble conçue pour les randonneurs et autres activités qui vous éloignent de la civilisation. Ainsi, nous nous sentons obligés de souligner qu’il ne peut pas partager des choses comme par magie si vous n’avez pas de signal. Sinon, il fonctionne comme prévu, même s’il est un peu littéral dans son approche.

Snapchat

Prix: Libre

Vous savez probablement ce qu’est Snapchat et comment il fonctionne. Pour les non-initiés, l’application est une plate-forme de messagerie photo où vous envoyez des messages aux gens ou des vidéos au lieu de messages texte (bien que les messages texte soient également une option). L’application comprend un service de localisation en option. Vous pouvez l’activer et vos amis peuvent vous trouver. Il existe des contrôles granulaires. Par exemple, vous pouvez partager avec uniquement des amis spécifiques ou avec tous vos amis. Nous recommandons la première option au cas où.

Solutions de transporteur

Prix: Gratuit / Varie

De nombreux opérateurs de téléphonie mobile proposent des services de localisation familiale. Nous sommes certains que les quatre grands opérateurs aux États-Unis (T-Mobile, Verizon, AT&T et Sprint) disposent de ce type de fonctionnalités. Cela fonctionne essentiellement de la même manière dans tous les domaines. Vous activez le service pour une somme modique, puis utilisez les applications pour afficher les emplacements et faire d’autres choses. Chacun a également quelques fonctionnalités amusantes. Par exemple, la variante T-Mobile a des contrôles planifiés afin que vous puissiez recevoir des alertes tout au long de la journée. Nous vous recommandons de demander directement à votre opérateur les détails et les tarifs.

La plupart des applications GPS

Prix: Gratuit (généralement)

Presque toutes les applications GPS ont une fonction de partage de position dans une certaine mesure. Au minimum, ces applications peuvent partager où vous êtes au format de message afin que les gens puissent vous trouver. Par exemple, si vous êtes dans un McDonald’s local, vous pouvez partager l’emplacement du McDonald’s local avec d’autres personnes. Habituellement, ces applications ne sont pas très efficaces au cours du processus, mais si vous n’avez pas besoin d’un localisateur en temps réel, votre GPS pourrait être une bonne réponse et vous empêcher d’avoir entièrement besoin d’une deuxième application. Ceux avec Google Maps ont en particulier une solution à deux oiseaux et à une pierre. Nous avons ICI des cartes liées au bouton ci-dessous, mais la plupart des applications GPS ont au moins une fonctionnalité de partage de base.

