10 meilleures applications de calendrier pour Android

Les calendriers sont des outils utiles. Même ceux sur papier sont parfaits pour se souvenir des dates, sortir les poubelles et suivre les anniversaires de la famille. Certaines des premières applications mobiles étaient des agendas et des calendriers. Ils sont utiles à ce jour pour exactement les mêmes choses que leurs ancêtres en papier désuets. Étonnamment, la technologie derrière les calendriers a très peu changé au fil des ans. La plupart des applications de calendrier ne sont encore que des calendriers massifs avec des fonctionnalités de personnalisation. Pourtant, il y en a plein d’excellents. Voici les meilleures applications de calendrier pour vous garder organisé!

Calendar.AI

Prix: Libre

Calendar.AI est une solution de calendrier plus intelligente qui utilise des algorithmes avancés et des crochets de plate-forme pour vous faciliter la vie. Il contient de nombreuses fonctionnalités intelligentes telles que les sondages pour les participants aux réunions, la planification intelligente et la recherche basée sur l’IA qui recherche automatiquement des informations pertinentes sur le Web afin que vous sachiez toujours exactement à qui vous parlez et d’où ils viennent. Vous obtiendrez chaque première impression.

Calendar.AI s’intègre à d’autres applications comme LinkedIn et Google Suite pour partager des informations avec les clients et les collègues. Calendar.AI est plus qu’une simple application de calendrier; c’est une toute nouvelle façon de penser à organiser sa vie.

un calendrier

Prix: Gratuit / jusqu’à 5,99 $

aCalendar est l’une des applications de calendrier classiques. Il propose des éléments de base tels que diverses vues de date, rappels, notifications, etc. L’application comprend également des fonctionnalités de personnalisation, la prise en charge de Google Agenda, des tâches, des thèmes et même des éléments spéciaux comme les phases de lune et les vacances. Le développeur donne également 10% de tous les revenus de l’application pour préserver la forêt tropicale. Cela nous a beaucoup plu. L’application a une version gratuite et une version pro à un prix raisonnable. Il a également récemment subi une refonte complète.

Tâches et calendrier Any.do

Prix: Gratuit / 2,09 $ à 2,99 $ par mois (facturé annuellement)

Any.do est une combinaison de liste de tâches et de calendrier. Il a le meilleur des deux mondes. Cela inclut la grande vue d’ensemble du calendrier avec la fonctionnalité approfondie de tâches de liste à effectuer. Il prend également en charge les calendriers Facebook, Google et Outlook. Cela le rend idéal pour les fans multi-plateformes. L’interface utilisateur est Material Design et ça a l’air sympa. Le seul inconvénient est le prix. Cela nécessite un abonnement. Cela rend difficile de recommander à ceux qui ont besoin de quelque chose de simple et de bon marché. C’est plus pour les gens de la productivité hardcore.

Calendrier professionnel 2

Prix: Gratuit / jusqu’à 6,99 $

Business Calendar 2 est l’une des applications de calendrier étonnamment populaires. L’application propose de bonnes fonctionnalités de personnalisation. Cela comprend près de deux douzaines de thèmes, sept widgets de calendrier et diverses vues de calendrier. Il prend également en charge Google Calendar et Exchange Calendar comme tout bon calendrier professionnel devrait. Il a même des informations météorologiques avec tout le reste. Nous aimons le fait qu’il prend en charge les sous-tâches, quelque chose que vous n’obtenez généralement que dans les applications de liste de tâches. Celui-ci est également gratuit via Google Play Pass si vous l’utilisez.

Notification du calendrier

Prix: Gratuit / jusqu’à 5,49 $

Calendar Notify est l’une des nouvelles applications de calendrier de cette liste. Il fait beaucoup de bonnes choses, y compris une suite complète d’outils de personnalisation et une interface utilisateur de style en un coup d’œil. La version premium dispose également d’outils de personnalisation plus avancés. En termes de base, vous obtenez Google Agenda ainsi que tout autre calendrier prenant en charge les calendriers Android. L’application fait les bases sans aucun problème, mais son grand attrait est la personnalisation et le contrôle des utilisateurs sur leurs calendriers.

Widget de calendrier par agenda personnel

Prix: 1,99 USD

Calendar Widget by Home Agenda est une autre application de calendrier plus récente. Il s’intègre à Google Agenda pour tout sauf les rappels. Il dispose d’une interface utilisateur propre ainsi que de widgets de calendrier propres et personnalisables. Vous pouvez modifier un peu le thème et même afficher ou masquer les événements comme bon vous semble. C’est quelque chose d’un peu différent dans cet espace, mais c’est l’une des meilleures applications de widgets de calendrier que nous ayons vues.

CalenGoo

Prix: Gratuit / 5,99 $

CalenGoo est une application de calendrier sérieuse. Il dispose de nombreuses fonctionnalités, notamment la prise en charge de Google Calendar et Exchange Calendar. Il propose également des options de personnalisation, des options d’événement décentes, des événements récurrents, etc. L’application n’a pas une énorme liste de fonctionnalités supplémentaires. Cependant, il fait mieux que quiconque les bases. Il prend même en charge le partage de calendrier avec d’autres personnes. Cela le rend idéal pour les familles ou le travail. Il y a un essai gratuit. La version pro coûte 5,99 $. Celui-ci est également gratuit via Google Play Pass si vous l’utilisez.

Agenda du calendrier DigiCal

Prix: Gratuit / jusqu’à 4,99 $

DigiCal Calendar est une application de calendrier solide. Il propose une conception matérielle, un thème sombre, des tonnes de modules complémentaires et plus encore. Certains des modules complémentaires incluent des calendriers sportifs, des programmes télévisés et plus de 500 000 autres événements. Les autres fonctionnalités incluent les thèmes, les informations météorologiques, les widgets de calendrier et la prise en charge de Google Agenda, du calendrier Exchange et du calendrier Outlook. La version gratuite possède de nombreuses fonctionnalités tandis que la version pro comprend tout. C’est juste un petit buggy, mais rien de trop grave.

Google Agenda

Prix: Libre

Google Agenda est l’application de facto pour les calendriers. Il vient en stock sur de nombreux appareils. De nombreuses autres applications de calendrier s’y intègrent directement. C’est assez basique en termes de fonctionnalités. Il fait les choses habituelles. Il n’y a pas beaucoup de personnalisation ou de thématisation. Cependant, il a une bonne interface Web, des modules complémentaires de calendrier et d’autres choses amusantes. De plus, Google le met à jour assez fréquemment avec de nouvelles fonctionnalités. Il est également entièrement gratuit, sans achats intégrés.

Calendrier simple Pro

Prix: 0,99 USD

Simple Calendar Pro est, eh bien, un calendrier simple. C’est sa principale caractéristique. Il ne se connecte pas à des calendriers externes comme Google Agenda ou quelque chose du genre. Il existe cependant une prise en charge optionnelle de CalDAV. Sinon, le calendrier est presque complètement hors grille. Il y avait une version gratuite de cela, mais elle n’est plus prise en charge. La variante actuelle coûte 0,99 $ sans publicité supplémentaire ni achat intégré. Il est également entièrement open source et relativement peu coûteux. C’est une bonne option pour les personnes qui veulent du minimalisme et qui ne veulent peut-être pas que tout soit stocké dans le cloud.

Bonus: autres applications avec calendriers intégrés

Prix: Libre

Les applications de calendrier sont excellentes. Cependant, certaines personnes ont juste besoin d’une solution de base. Parfois, d’autres applications incluent un calendrier dans le cadre de leurs fonctionnalités. Ces calendriers ne sont pas aussi puissants, mais ils font le travail pour les choses de base. Certaines applications de messagerie comme Newton ou Outlook ont ​​des calendriers. Les packs de widgets tels que Beautiful Widgets et HD Widgets ont également des widgets de calendrier. Même certaines applications de liste de tâches comme TickTick ont ​​des calendriers intégrés. Même Facebook a un calendrier intégré Il y a beaucoup trop de listes ici. Nous vous recommandons de rechercher des applications couvrant plusieurs bases. C’est un bon début pour l’utilisation de base du calendrier.

Bonus: applications de calendrier de stock

Prix: Gratuit (généralement)

Bien sûr, les applications de calendrier de stock sur la plupart des téléphones font un bon travail pour les besoins de base. Ils peuvent effectuer des tâches récurrentes (généralement), vous rappeler les vacances à venir et créer des rendez-vous et des événements. Ils n’ont pas les fonctionnalités supplémentaires comme les applications de calendrier ci-dessus, mais certaines personnes n’en ont tout simplement pas toujours besoin. De plus, la plupart d’entre eux s’intègrent au moins avec Google et Facebook Calendar. Ils sont également gratuits et préinstallés. Ces applications sont généralement gratuites, déjà sur votre appareil, et font les bases. Cela pourrait en valoir la peine si vous ne souhaitez tout simplement pas utiliser Gmail pour une raison quelconque.

