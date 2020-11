10 méchants stupides qui ruinent de sérieux films d’horreur

Avoir un méchant idiot dans un film sérieux peut vraiment affecter la façon dont ce film va être reçu par un public, prenez l’agent Smith de The Matrix par exemple. Dans le genre de l’horreur, cependant, il n’y a rien de pire. Alors que les films sérieux d’autres genres peuvent s’en tirer avec un méchant idiot tel que The Warriors, The Crow ou Pulp Fiction, dans le monde du cinéma d’horreur, avoir un méchant idiot dans une histoire sérieuse est un péché impardonnable car l’horreur est définie par ses antagonistes. .

Avoir une atmosphère effrayante et tendue gâchée par un méchant vraiment stupide est exaspérant. Cela gâche tout ce que le film avait pour lui. Peu importe si le film était effectivement effrayant jusqu’à ce point, dès qu’un méchant stupide est révélé, c’est tout: film ruiné, public en colère, mauvaises critiques.

Alors que la sottise antagoniste peut parfois être assez subjective – certaines personnes retiennent encore que Pazuzu, le démon de L’Exorciste, est ridicule – ces 10 exemples montrent comment un méchant stupide peut ruiner complètement un film, même si ce film était bon ou non au début. .