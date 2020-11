10 méchants de films brillants vaincus de la manière la plus stupide possible

Après avoir regardé un film méchant jouer avec le héros, assassiner des civils ou menacer le monde, le public se sentirait trompé si l’histoire ne se terminait pas avec leur apparition.

Du point de vue d’un scénariste, tuer l’ennemi du héros est plus difficile que vous ne l’imaginez. L’antagoniste ne peut tout simplement pas atteindre sa fin d’une manière banale ou générique.

À quel point serait-il anticlimatique si Dark Vador ou Thanos mouraient après avoir été abattus ou poignardés? Tuer le seau pour les méchants de ce calibre doit être un peu plus créatif.

Si elle est exécutée parfaitement (littéralement), la mort d’un méchant peut être l’un des moments les plus satisfaisants de toute l’histoire. Que vous aimiez ou détestiez Gollum, King Kong ou Khan, vous avez ressenti quelque chose quand ils ont finalement fait disparaître la bobine mortelle.

Mais ce n’est pas toujours le cas. Il y a des moments où la mort de The Big Bad ne fonctionne pas. Cela peut être dû au fait que leur disparition n’est pas originale, exagérée ou involontairement hilarante. Même les méchants les meilleurs et les plus mémorables peuvent être ruinés parce que les écrivains ont décidé de les tuer de la manière la plus stupide possible.