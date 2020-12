10 Horreur révèle que personne n’était prêt pour

Lorsqu’elles sont bien faites, peu de choses peuvent avoir autant d’impact dans le genre de l’horreur qu’une bonne révélation.

Ayant eu un public sur une montagne russe captivante, une tournure intelligente et intelligente peut prendre un film moyen et en faire un excellent. Bien sûr, l’inverse peut se produire, avec une torsion qui mordille le poing et qui frappe le front facilement, ce qui permet de ruiner complètement le solide travail de base qui l’a précédé.

Il existe de nombreuses sortes différentes de révélations d’horreur, l’esprit, car une révélation choquante pourrait être un changement majeur de l’intrigue, mais cela pourrait aussi être un changement inattendu dans une franchise établie, ou peut-être même cela pourrait impliquer simplement de voir quelque chose à l’écran que nous jamais pensé que nous verrions jamais.

Quoi qu’il en soit, si elle est utilisée de la bonne manière – ou même de la mauvaise manière – une révélation peut laisser un public sous le choc, car il a du mal à assimiler pleinement ce qu’il vient de vivre. Les meilleurs exemples sont des offres telles que The Sixth Sense, Saw et la finale à couper le souffle de The Mist, bien sûr, mais cette fois-ci, nous laissons certains des classiques les plus établis dans l’ombre afin de mettre en lumière certains autre épouvantables d’horreur.

Voici donc dix révélations d’horreur de ce genre pour lesquelles aucun de nous n’était particulièrement prêt, et qui sont même encore percutantes lorsqu’elles sont revisitées pour de multiples visionnages.