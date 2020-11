10 histoires de Wolverine que nous aimerions voir dans le MCU

Les films X-Men ont été un peu aléatoires. Les premiers films de bandes dessinées affirmés par X-Men n’étaient pas en voie de disparition. X-Men 2 a prouvé que ce n’était pas un hasard. X-Men: Days of Future Past était de loin le film le plus réussi de la franchise.

Mais la série avait aussi quelques puants. X-Men: The Last Stand a été décevant. X-Men: Dark Phoenix était un désastre. Et moins on en dit sur X-Men Origins: Wolverine, mieux c’est.

Mais il y a une chose qui ne peut être niée. Le film de 2017, Logan, était un moyen idéal de conclure la saga de Wolverine. Maintenant, ne prétendons pas que c’est la dernière que nous verrons de Wolvie sur grand écran. Étant donné que l’Ol ‘Canucklehead est le X-Man le plus populaire, il est garanti qu’il se mettra les griffes dans l’univers cinématographique Marvel dans un proche avenir.

Bien que ce serait formidable de revoir Wolverine sur grand écran, certains fans sont un peu hésitants. Les films n’ont-ils pas déjà adapté les meilleures histoires? Après être apparu dans sept films (huit si vous incluez son camée en première classe), il n’y a sûrement plus rien à dire, non?

Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité…