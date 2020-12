10 héros de cinéma qui auraient aussi bien pu rester à la maison

Combien de fois dans les films avons-nous vu nos héros préférés se précipiter et sauver la situation à la dernière minute? Le méchant pourrait avoir le président des États-Unis attaché à une bombe dans un hélicoptère télécommandé, encerclant un volcan actif et le personnage principal dont vous êtes tombé amoureux désespérément au cours du film sauvera toujours la situation.

Peut-être qu’ils vont plonger dans la rotonde, lancer la bombe du président dans le volcan vivant, provoquer un raz-de-marée (sur lequel le héros surfera avec un morceau de débris d’hélicoptère et le président attaché à leur dos), s’échouer sur le plus proche rivage et dites quelque chose comme « surf’s up », « explosive wave, bro » ou « bomby make splashy » (ils pourraient être terribles aux one-liners).

Mais de temps en temps, que nous le remarquions ou non, il y a des moments où les héros aggravent les choses ou, dans certains cas, n’étaient pas du tout nécessaires et auraient tout aussi bien pu rester à la maison. Cette liste révélera les moments où les héros ont nettoyé un énorme gâchis qui n’aurait jamais existé sans eux en premier lieu – au moment où leur présence n’a eu que peu ou pas de résultat significatif pour l’intrigue.

D’un groupe de mercenaires qui tentent d’assassiner Hitler à un Joe ordinaire essayant d’aider un gang de super-héros, ce sont les moments où le « héros » peut tout aussi bien avoir appuyé sur le bouton snooze.