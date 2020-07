10 grands jeux PSVR à venir

Cela fait près de quatre ans que Sony a lancé PlayStation VR pour la première fois, mais même maintenant, son matériel de réalité virtuelle continue de fonctionner. Bien qu’il reste une plate-forme de niche, le PSVR a indéniablement brisé les barrières avec un prix abordable et une configuration facile à utiliser, atteignant 5 millions de ventes en janvier depuis 2016. Peu d’éditeurs triple-A l’ont poussé plus fort que Sony.

Il s’agissait de la première tentative moderne d’apporter de la réalité virtuelle sur les consoles, en utilisant les contrôleurs PlayStation Move de l’ère PS3. Nous avons déjà vu des efforts fantastiques de première partie comme Astro Bot Rescue Mission, Déraciné et Blood & Truth, renforcés par une solide formation tierce comme Beat Saber, Tetris Effect et Superhot VR.

2020 a déjà vu des sorties fortes des deux côtés avec The Walking Dead: Saints & Sinners, Dreams, Iron Man VR et Paper Beast, mais malgré la concentration sur le lancement prochain de la PS5, Sony n’a pas encore terminé. Confirmant la compatibilité du PSVR avec la PS5 et les rumeurs d’un deuxième casque à suivre, il reste encore beaucoup de jeux PSVR à venir. Voici 10 des plus grands que nous attendons avec impatience.

Vertigo Games a connu un succès précoce en VR avec Arizona Sunshine, mais après trois ans de mises à jour de contenu, son dernier DLC The Damned est sorti en octobre dernier. Alors, quelle est la prochaine étape pour Vertigo en ce moment? En juin de l’année dernière, il a révélé son nouveau titre After the Fall, nous apportant un nouveau jeu FPS avec des mécanismes coopératifs, des éléments de récupération et de RPG.

Cette fois, nous nous trouvons dans les ruines glacées de Los Angeles, deux décennies après l’effondrement de la civilisation en 1985. Un nouvel ennemi est apparu appelé Snowbreed, des humains qui ont muté dans ces horreurs après avoir pris un médicament expérimental. Nous en avons peu entendu parler depuis l’année dernière, mais Vertigo a récemment terminé le portage de l’Arizona sur Oculus Quest, nous espérons donc une autre mise à jour prochainement.

Budget Cuts a été assez réussi lors de son lancement sur PC en 2018, recevant une suite en décembre dernier, mais les propriétaires de PSVR attendent toujours l’entrée originale. Après avoir été retardé jusqu’en septembre, les développeurs de Neat Corporation ont révélé qu’il viendrait avec une étape exclusive appelée Panopticon, indiquant qu’il a été conçu « spécifiquement avec le PSVR à l’esprit ».

En combinant la satire d’entreprise dans une prémisse d’action-furtive, vous incarnez un employé humain de Transcorp qui trouve sa vie et son travail menacés par l’automatisation, alors que Transcorp cherche à remplacer la main-d’œuvre humaine par une armée de robots. Budget Cuts était très amusant sur PC, nous sommes donc curieux de voir à quel point cela se traduit en PSVR, et pour améliorer la vie, une sortie physique est également prévue.

Enhance Games s’est fait un excellent nom sur PSVR, le plus récemment nous ramenant Tetris Effect en 2018. Bien que cela soit prévu pour une extension multijoueur en 2021, la conférence State of Play de septembre dernier a révélé qu’Amélioré travaillait sur un projet distinct appelé Humanity, développé par THA sous la supervision du directeur de Rez Infinite, Tetsuya Mizuguchi.

La bande-annonce de Humanity a eu un impact considérable, et même si elle n’a pas expliqué ce qui se passe réellement dans le jeu, le fondateur de THA, Yugo Nakamura, nous a donné plus d’un aperçu via une entrée du blog PlayStation. Il semble que nous contrôlerons les masses, les utiliserons pour surmonter les obstacles et compte tenu du talent qui les soutient, nous sommes intrigués de voir comment ce projet bizarre se déroule.

En juin, UploadVR a publié son Showcase 2020 et parmi eux se trouvait Low-Fi, après avoir été financé avec succès en septembre dernier. Jouant le rôle d’un policier affecté à l’îlot 303, ce jeu cyberpunk VR promet des choix illimités, vous permettant de «patrouiller dans les rues et les cieux, résoudre des mystères, lutter contre le crime ou céder à la corruption et à vos propres désirs».

C’est un concept prometteur et, plus intéressant encore, le développeur IRIS a également confirmé que Low-Fi arriverait sur PS5 en 2021, ce qui en fait le seul jeu PSVR actuellement annoncé pour la console de nouvelle génération de Sony. Cherchant des éclaircissements supplémentaires, nous avons confirmé avec IRIS qu’il n’y avait pas non plus de plans pour une version PS4, donc si cela utilise le PSVR existant ou s’il est lié au casque présumé PSVR 2 reste incertain.

Pistol Whip a été un énorme succès en ce qui concerne PC l’année dernière, et devrait étendre ce succès au PSVR. Développé par Cloudhead Games, c’est un jeu mieux décrit comme un mélange entre John Wick et Beat Saber, nous apportant un FPS à rythme d’action en réalité virtuelle qui devient également un sacré entraînement. Chaque niveau est sur rails et vous devez éliminer les ennemis pour continuer, en évitant leurs balles et en leur attribuant un score plus élevé pour leur avoir tiré au rythme du rythme. Le support ne ralentit pas non plus, après avoir vu cinq nouveaux niveaux depuis son lancement, mais Cloudhead a récemment présenté sa feuille de route 2020, promettant encore plus de contenu comme le pack Heartbreakers Trilogy.

La rébellion n’est pas étrangère au PSVR. En sortant Battlezone comme titre de lancement et en publiant Arca’s Path en 2018, l’année dernière a vu la confirmation que la populaire série Sniper Elite de Rebellion faisait également le saut. Plutôt que d’adapter un titre existant, Sniper Elite VR est un tout nouveau jeu, apportant une campagne originale basée sur la Résistance italienne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Marquant une transition vers le jeu à la première personne et avec la prise en charge de PlayStation Aim, nous n’avons pas beaucoup entendu parler depuis la révélation initiale de Rebellion, et il n’y a pas encore de date de sortie confirmée. Les aperçus de la PAX East de cette année étaient pour la plupart positifs, donc les choses semblent aller dans la bonne direction.

Nous n’étions pas les plus grands fans de Firewall: Zero Hour lors de sa première sortie en 2018, mais il s’est avéré assez réussi, livré avec le contrôleur PlayStation Aim. Depuis, First Contact Entertainment travaille d’arrache-pied sur Solaris: Offworld Combat, un jeu de tir d’arène VR conçu pour les matchs à huit joueurs en ligne avec un gameplay plus rapide et une esthétique de science-fiction.

Contrairement à l’approche tactique de Firewall, Solaris est plus un run-and-gun compétitif qui ressemble à un eSport futuriste. Vous jouerez un cyber-athlète dans cette arène mortelle remplie d’armes, mais cette fois, vous pouvez réapparaître. FCE a confirmé la prise en charge du cross-play et des serveurs dédiés pour Solaris, et bien que les joueurs PC l’obtiennent le mois prochain, les utilisateurs du PSVR attendront plus tard cette année pour le lancement.

Depuis l’acquisition par EA de la licence Star Wars, nous n’avons vu aucune fin d’entrées sur PS4. De sa renaissance de Battlefront au célèbre Jedi Fallen Order de l’année dernière, cette année nous apporte maintenant une expérience plutôt différente avec Star Wars: Squadrons. Développé par EA Motive, Squadrons se concentre davantage sur le combat de starfighter et devrait sortir le 2 octobre, avec une prise en charge complète du PSVR.

Se déroulant après la bataille d’Endor, l’histoire des escadrons voit une campagne divisée entre deux pilotes des deux côtés du conflit, volant pour l’escadron Titan de l’Empire et l’escadron Vanguard de New Republic. Il y a une grande concentration multijoueur avec des batailles 5v5 en ligne entre ces deux équipes, apportant un niveau de combat spatial spatial jamais vu depuis EVE: Valkyrie, et cela semble plutôt prometteur.

Cela fait quelques mois que nous avons eu la nouvelle, mais vous vous souviendrez peut-être que Squadrons n’est pas le seul Star Wars à venir sur PSVR cette année, car Vader Immortal fait également le saut. Écrit par David S. Goyer de Le Chevalier Noir renommée de la trilogie, vous incarnez un passeur opérant près de Mustafar, vous retrouvant directement chargé par Dark Vador d’enquêter sur un ancien mystère.

Ayant précédemment publié en trois épisodes, le développeur ILMxLAB a confirmé son intention de les regrouper dans un seul package sur PS4, dans le but d’une version été 2020. Prêt à nous apporter une expérience Star Wars très différente de celle des escadrons, chaque épisode prend moins d’une heure et est plus une expérience cinématographique. Il y a aussi un dojo au sabre laser pour combattre les ennemis, et c’est ce qui incitera les fans à revenir.

Saints and Sinners a été acclamé par la critique lors de son lancement cette année, les fans de The Walking Dead seront peut-être ravis de savoir qu’un jeu VR séparé est en route. Ayant précédemment développé Raw Data et Creed: Rise To Glory, le prochain projet de Survios est TWD Onslaught. Nous ramenant à l’univers télévisuel d’AMC, il a été confirmé que Norman Reedus, Melissa McBride et Josh McDermitt reprendront respectivement leurs rôles de Daryl, Carol et Eugene.

Utilisant Alexandria comme base de jeu, Onslaught promet un combat plutôt brutal, mettant fortement l’accent sur son système de démembrement et le combat au corps à corps. Nous avons été déçus d’apprendre que le gameplay coopératif a récemment été abandonné, mais Survios a confirmé qu’il était engagé dans une solide expérience solo, et nous attendons avec impatience sa sortie éventuelle.

