10 grands films qui ont échoué inexplicablement au box-office

Pour Hollywood, le succès d’un film se mesure, sans surprise, au nombre de billets vendus au box-office. Cependant, ne laissez pas la machine marketing hollywoodienne vous tromper en pensant que seuls les films qui rapportent beaucoup d’argent au box-office méritent votre audience ou votre admiration.

Il existe de nombreux films de qualité douteuse qui ont fini par rapporter des centaines de millions au box-office mondial, et de nombreux grands films qui rapportent moins que votre panto local. Cela peut également vous surprendre, que certains des films les plus célèbres et les plus emblématiques de tous les temps aient rencontré peu de succès au box-office lors de leur sortie.

Heureusement, le bon sens prévaut souvent, et au fil des ans, certains des plus gros flops du cinéma ont, à juste titre, été appréciés en tant que films qu’ils sont, plutôt que par leurs chiffres.

10. Les enfants des hommes (2007)

Le thriller de science-fiction brillant Children Of Men’s dark outlook and atmosphère est caractérisé par la superbe cinématographie du collaborateur fréquent de Cuaron, Emmanuel Lubezki, y compris l’un des one-shots les plus époustouflants de l’histoire cinématographique pendant l’apogée du film, mais la morosité est soutenue par une forte thèmes d’espoir et de rédemption, ancrés par les performances de Clive Owen, Julianne Moore et Michael Caine.

À sa sortie, Children of Men a été acclamé presque partout, et le film a été nominé à juste titre pour trois prix académiques en écriture, montage et cinématographie. Cependant, la popularité auprès des critiques ne s’est pas traduite par le box-office, rapportant 70 millions de dollars contre un budget de 76 millions de dollars.