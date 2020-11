10 grands films d’horreur réalisés par des réalisateurs non-horribles

Tout au long de l’histoire, le genre d’horreur du cinéma s’est principalement composé de réalisateurs qui restent après avoir créé leurs premiers films. Bien que certains réalisateurs aient quitté le genre après leurs premiers films d’horreur pour devenir une star, comme Peter Jackson, Robert Wise et Ridley Scott, les réalisateurs définitifs s’éloignent rarement du genre qu’ils aident à façonner.

Cependant, l’horreur n’a jamais vraiment été prise au sérieux dans le monde cinématographique. Les réalisateurs et producteurs renommés ont tendance à l’éviter en raison de sa réputation sordide et de son incapacité à remporter des prix. Cela étant dit, une fois dans une lune bleue, un réalisateur connu pour d’autres genres plongera ses mains dans le genre avant de se retirer à nouveau. Malgré leur manque d’expérience dans la réalisation de films d’horreur, ils révolutionnent le genre à suivre pour les futurs cinéastes.

C’est un événement rare, mais certains des films d’horreur les plus grands et les plus mémorables des années précédentes ont été réalisés par des réalisateurs prestigieux en dehors du genre. En raison de leur réputation, les films d’horreur qu’ils réalisent deviennent légendaires au fil du temps, donnant au genre le coup de pouce du grand public dont il a tant besoin.