10 grands films d’horreur en streaming – / Film

(Bienvenue à Maintenant crie ça, une chronique où les experts en horreur Chris Evangelista et Matt Donato vous disent quels films effrayants, effrayants et picotants sont en streaming et où vous pouvez les regarder.)

Mat: Je ne vais pas simuler la positivité. Ce Thanksgiving sera nul à des niveaux auxquels aucun jour férié n’a le droit, car je suppose que nous faisons tous la chose responsable en restant à la maison au milieu d’une inquiétude croissante concernant (encore une fois) l’augmentation des cas de COVID-19. Les nouvelles quelque peu récupérables? En octobre, environ 40+ nouveaux films d’horreur ont été diffusés sur les plateformes de VOD et les services de streaming. Beaucoup trop de titres pour un moviewatcher sensé et rationnel à aborder en un seul mois, maintenant avec un week-end prolongé de quatre jours et beaucoup de temps de détente à la maison. Nous allons réduire nos arriérés au lieu d’étendre inutilement les futurs protocoles de verrouillage!

Chris: Ça fait un mois. Bon sang, ça fait un an. Les choses sont difficiles, et maintenant c’est Thanksgiving – mais j’espère vraiment que vous ne voyagez pas. Je comprends – vous êtes habitué à la tradition et vous voulez rentrer chez vous et voir votre peuple. Mais vous ne devriez vraiment, vraiment pas. Pas cette année. Tôt ou tard, nous serons de l’autre côté. Et même si je ne vais pas m’asseoir ici et mentir et dire que tout reviendra à la normale, les choses volonté être meilleur. Parce qu’ils doivent l’être. Pour l’instant, cependant, vous devriez probablement passer les vacances à la maison. Et si vous cherchez quelque chose pour occuper votre temps, nous rassemblons quelques titres d’horreur que vous avez peut-être manqués ces dernières semaines (vous avez probablement eu d’autres choses en tête, avec… vous savez… tout) .

Vampires Vs. Le Bronx

Maintenant en streaming sur Netflix

Mat: Dans Oz RodriguezLe suceur de sang du Bronx, la gentrification est nul. Les vampires se font passer pour des gestionnaires immobiliers qui remplacent les bodegas et les boutiques de clous emblématiques par des pizzas artisanales branchées, promettant aux résidents de New York une vie plus grande en dehors de leur arrondissement uniquement pour les habitants hors de prix puis drainer leurs âmes. C’est à Miguel (Jaden Michael) et son équipe de vélo pour contrecarrer la prise de contrôle surnaturelle dans cette histoire d’horreur mordante satirique et souvent humoristique culturellement pertinente. Le public plus jeune devrait apprécier les vibrations de la passerelle qui introduisent des éléments de genre, tandis que les natifs du Bronx ressentiront l’immense respect du quartier du casting (Homme de méthode, Le Kid Mero) à des sensations inébranlables de communauté. Aventureux, autonome et fort du Bronx.

Chris: Ceci est assis dans ma file d’attente, attendant d’être regardé. Attendre…

L’heure du nettoyage

Maintenant en streaming sur Shudder

Mat: Quand j’ai la chance d’écrire sur un faux exorciste sexy sur YouTube Ryan Guzman, Je dois. Thems les règles. Surtout en ce qui concerne Damien LeVeckde L’heure du nettoyage, à propos du moment où «Father Max» (Guzman) a sa série d’expulsions de démons falsifiée exposée par un démon réel. Kyle Gallner stars en tant que producteur et solutionneur de problèmes, alors que les deux luttent contre une entité qui allume les effets des gars en feu et torture les amis de longue date qui doivent courir contre la montre, le nombre de téléspectateurs et les confessions croissantes. Aussi, Alix Angelis incarne la pauvre femme attachée au fauteuil du père Max comme un acteur supposé qui devient possédé et dégage un grand « Jane Levy comme un Deadite ». Vous savez que c’est une bonne chose.

Chris: J’ai vu cela au Fantastic Fest l’année dernière (en fait, je pense que Matt était assis juste à côté de moi quand je l’ai vu; je peux me tromper, cependant, car j’avais un ou deux ou dix verres à ce moment-là), et je me souviens avoir été pas très impressionné par ce qui était à l’écran. Peut-être que je vais essayer de nouveau…

La collection mortuaire

Maintenant en streaming sur Shudder

Mat: Je suis un amateur d’effets pratiques, d’anthologies d’horreur et d’explosions génitales – qui existent tous dans Ryan Spindellde La collection mortuaire. Entrer Clancy Brown comme Montgomery Dark, un homme de pompes funèbres à l’allure de Lurch qui régale son protégé plein d’espoir avec des histoires fantasmagoriques de morts basées sur les corps qui ont traversé ses bancs de travail froids. Une femme aux doigts collants, un homme de collège, un amant insensé. Tous rencontrent des fins sombres, avec des effets hors limites, des créatures squelettiques sortant de livres ouverts, des punitions phalliques et de nombreuses autres mortalités. C’est très amusant de rappeler les anthologies des années 70 et 80 d’une manière qui en fait une montre de fête d’Halloween.

Chris: Il y a un design de production magnifique dans ce film, mais comme tant de films d’anthologie d’horreur, il y a au moins une histoire qui ne fonctionne tout simplement pas et qui aurait dû être entièrement supprimée. Pourtant, c’est un petit plaisir amusant.

Nocturne

Maintenant en streaming sur Amazon Prime

Mat: je j’ai l’impression d’être dur (à juste titre) avec Amazon Bienvenue au Blumhouse collection, je vais donc jouer gentiment et recommander le titre qui s’est élevé au-dessus du pack: Zu Quirkede Nocturne. Je suis un amateur de récits d’horreur qui mélangent un accompagnement musical, alors je l’admets, sonneur mort. Sydney Sweeney joue le rôle d’une pianiste qui trouve l’arrangement «Devil’s Trill» dans le cahier d’un élève décédé, et elle est victime du chant des sirènes de la gloire. Peut-être qu’elle améliore ses compétences. Peut-être que la sélection sinistre s’installe de manière impie. Dans tous les cas, les cordes de tension comme un instrument correctement accordé, et bien qu’il ne soit jamais révolutionnaire, ce n’est pas un flux Amazon Prime gaspillé. La fin atterrit en particulier d’une manière qui persiste dans sa dévastation, ce qui ne devrait pas être difficile à remarquer.

Chris: La totalité de la Bienvenue au Blumhouse les films jusqu’à présent ont été des ronflements et des ennuis, à mon humble avis.

Sa maison

Maintenant en streaming sur Netflix

Mat: Remi Weekes‘ Sa maison mérite des éloges pour ses débuts au même niveau que Jordan Peelede Sortez sans question. Une maison hantée stupéfiante à propos des immigrants soudanais qui fuient l’oppression mais sont poursuivis par les fantômes de culpabilité et de remords des survivants. Sope Dirisu et Wunmi Mosaku star en tant que réfugiés qui font des choix inimaginables, alors que Dirisu se retrouve face à face avec ses démons chaque nuit qui rampent des murs en ruine de son nouveau rêve anglais. C’est un film d’horreur extrêmement passionné, socialement chargé et si important qui allie une importance culturelle à des rencontres macabres terrifiantes. Les talents de Weekes brillent en tant que cinéaste, ce qui sera sans aucun doute le premier genre le plus impressionnant de l’année.

Chris: Sa maison c’est génial. Veuillez le regarder.

Articles sympas sur le Web: