10 grands films d’horreur de science-fiction (personne n’en parle jamais)

Chaque sous-genre a ses classiques secrets non annoncés.

Certains ont été bien considérés lors de leur sortie initiale, pour être oubliés dans les années qui ont suivi. Certains ont été rejetés par les critiques pour être réévalués et voir leur génie mal jugé reconnu des années plus tard. Il y a encore plus d’indies à petit budget qui ont été entièrement manqués, recevant peu de fanfare lors de leur modeste sortie initiale.

Quelle qu’en soit la cause, ce phénomène se produit dans toutes les branches du cinéma, et on le voit tout le temps dans le sous-genre d’horreur de science-fiction.

Avec de nombreux critiques écrivant chaque film fantasmagorique dans l’espace comme un clone d’Alien (même dans de nombreux cas où le film n’a rien en commun avec ce classique de Ridley Scott), le sous-genre obtient une mauvaise réputation déraisonnable. Il n’est pas aidé par certains flops à gros budget qui ont terni sa réputation de sous-genre au sens large, même s’ils ont été reconnus comme de solides efforts plus tard (nous vous voyons, Event Horizon et Pandorum).

C’est pourquoi les cinéphiles ont besoin de listes comme celle-ci, un aperçu des joyaux sous-estimés du sous-genre qui amène les vampires dans l’espace et cache les extraterrestres sous votre lit …