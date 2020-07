10 grands films de science-fiction avec des concepts terribles

Parfois, les plus grands films peuvent provenir de manière inattendue des idées les plus époustouflantes, et ce qui ressemble à une prémisse risible peut se révéler être un classique instantané du genre.

Il suffit de regarder Scream de 1996, qui a réussi à transformer «les commentaires des adolescents suffisants sur les clichés des films slasher tout en vivant un film slasher» en un classique instantané.

Plus récemment, les fans d’horreur ont été surpris de voir que le thriller indie intrépide d’invasion de domicile de 2016, Better Watch Out, avait réussi à arracher des frayeurs noires à (graves spoilers pour les non-initiés) un tueur gâté de banlieue de douze ans.

Comme en témoigne le récent aperçu des films d’horreur de WhatCulture dont les concepts apparemment condamnés se sont avérés être des classiques inattendus, ce phénomène apparaît tout au long de l’histoire du cinéma.

Un autre genre dont les concepts élevés peuvent entraîner des succès que personne n’a vu venir est la science-fiction, où les vanités ambitieuses peuvent être soit des flops totaux, soit des pièces de cinéma d’une efficacité inattendue selon la vision du réalisateur.

Souvent, les meilleurs films de science-fiction peuvent provenir de vanités qui semblent terribles sur le papier, comme en témoignent ces dix classiques du genre qui semblent plus qu’un peu imparfaits quand tout ce que vous avez entendu est leur prémisse.