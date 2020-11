10 grands films d’amour d’horreur pour les aimés et perdus

S’il y a deux genres qui ne semblent pas aller ensemble, c’est l’horreur et la romance. Pourtant, lorsqu’ils sont bien faits, les deux ensemble peuvent constituer une combinaison vraiment remarquable.

Comparé à d’autres sous-genres d’horreur tels que les images trouvées, ce qui rend celui-ci particulièrement difficile à réaliser est le fait que ce sont deux côtés opposés polaires du spectre du film qui sont pressés ensemble en un. Contrairement à la science-fiction ou à l’horreur folklorique, il n’y a rien de vraiment effrayant dans le genre romantique.

Prenez des films comme Event Horizon ou The Wicker Man par exemple. Vous pourriez en supprimer les principaux éléments d’horreur et vous retrouver avec des histoires qui illicitent un sentiment de terreur en raison de leur cadre et de leur ton. Avec la romance cependant, le genre lui-même est presque toujours plus optimiste et plein d’espoir, ce qui rend difficile de trouver quelque chose d’effrayant à tirer.

Il faut une touche délicate pour bien façonner cet équilibre. C’est pourquoi les rares qui le font bien sont si remarquables. Ils sont comme des perles dans une mer de boue.

Dans cet esprit, il est temps de plonger dans dix romans d’horreur pour les aimés et les perdus.