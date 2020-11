10 franchises de cinéma qui se sont détruites avec une seule décision

Faire un seul film à succès est une chose, mais garder cet élan pour une franchise cinématographique en cours est un tout autre défi, et un défi qui fait souvent éclater des séries de films autrefois prometteuses.

Alors que dans de nombreux cas, les franchises de films meurent simplement en raison de la baisse de l’intérêt du public, il y a parfois des cas où une seule décision créative a clairement marqué le déclin de la série.

Cela peut être une décision commerciale, comme le tournage pour une évaluation familiale parfaitement propre ou l’embauche d’un certain cinéaste non qualifié, ou une décision créative, comme tuer un personnage bien-aimé ou prendre l’histoire dans une direction totalement non commerciale.

Quelles que soient les décisions prises, dans chaque cas, elles ont vidé chaque série de leur valeur résiduelle, qu’elle soit critique ou commerciale (ou les deux), garantissant que les perspectives d’avenir paraissent plutôt sombres.

Cela ne veut pas dire que ces franchises ne peuvent jamais être rachetées – il suffit de regarder avec quel succès Halloween a été revitalisé avec son premier bon film depuis des décennies – mais simplement que leur période de succès est révolue depuis longtemps, et cela prendra une étape majeure. -travailler pour ramener les choses à un niveau satisfaisant …