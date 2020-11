10 fois que Borat est allé trop loin

Débutant sous sa forme actuelle sur Da Ali G Show en 2000, Borat Sagdiyev est rapidement devenu le journaliste kazakh préféré de la nation britannique dans une quête éternellement infructueuse pour comprendre leurs coutumes. Une autre renommée est venue de l’autre côté de l’étang lorsque Da Ali G Show est allé en Amérique pour sa troisième saison et, en 2006, lorsque Borat a sorti son premier long métrage éponyme.

Bien qu’il soit une figure populaire dans le monde entier, Borat et son créateur Sacha Baron Cohen ont été l’objet de controverses au fil des ans. Qu’il s’agisse de sprinter nus en public ou d’attraper des politiciens de premier plan dans des positions compromettantes, le public a soit réagi avec hystérie à ses singeries, soit avec indignation. Même le gouvernement du Kazakhstan était initialement hostile à Borat et à la façon dont il décrivait leur pays, menaçant de poursuivre Cohen et faisant de son mieux pour se distancier de sa création fictive. Cependant, ils se sont adoucis ces dernières années, même en utilisant le slogan de Borat, « Très bien! » comme slogan pour une récente campagne touristique.

Mais pour ceux qui ne sont pas venus sur M. Sagdiyev, quelles sont ses actions les plus chaudes sous le col?