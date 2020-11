10 fois moins était nettement plus dans les films

Il semble que ces jours-ci, tous les films s’effondrent pour donner plus à leur public. Plus d’explosions. Plus de mort. Plus d’acteurs de renom à coller sur l’affiche et à montrer dans la bande-annonce. Les superproductions estivales qui sortent chaque année semblent nager à l’excès, que cela améliore ou non le produit final.

Mais il y a des films qui savent qu’une bonne histoire est la chose la plus importante. Que vous n’avez pas besoin d’éblouir le public avec des combats de super-héros flashy ou des cascades défiant la mort pour retenir leur attention. Le plus souvent, les meilleurs films, ceux qui restent avec vous, sont ceux qui ne vous donnent pas tout à la fois. Ils se retiennent et finissent par vous donner bien plus qu’ils ne l’auraient autrement.

Les films de cette liste savent que parfois, avec juste une petite suggestion, le public peut combler les lacunes beaucoup mieux qu’il ne le pourrait jamais.