10 films trop longs

Au fil du temps, les films sont devenus de plus en plus longs. Auparavant, un film durait entre 90 et 120 minutes, et tout ce qui était en train de pousser les choses. Seuls les grands films tels que Le Parrain (1972), Titanic (1997) ou Avengers: guerre à l’infini (2018) sont capables de se maintenir à flot malgré une durée de trois heures.

Comme cette liste le démontrera, tout le monde ne peut pas faire un parrain et le faire fonctionner. La durée du film est dictée (aussi évident que cela puisse paraître) par l’intrigue et le genre du film en question. Par exemple, une aventure familiale légère ne peut pas durer plus d’une heure et demie, car les enfants qui la regardent ne sont pas vraiment patients. D’un autre côté, un conte fantastique épique doit durer environ deux heures et demie pour répondre aux critères de son genre.

Les films suivants, qu’il s’agisse de drames de grande envergure, de films d’action gratuits ou simplement de votre véhicule de comédie standard et ordinaire, souffrent tous d’être beaucoup trop longs. Certains sont en fait de très bons films qui semblaient trop longs, tandis que d’autres ont moins de succès et n’ont pas le droit d’être aussi longtemps qu’ils le sont. Tous tombent parce qu’ils ne semblent jamais finir.

Dans cet esprit, voici 10 films (bons et mauvais) qui étaient tout simplement trop longs.