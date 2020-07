10 films retardés qui atterriront en 2021 et bombarderont toujours au box-office

Le calendrier de sortie à venir reste un désert aride, avec ce qui est généralement la période la plus remplie et la plus lucrative de l’année au box-office maintenant une coquille vide de ses anciennes gloires, avec la grande majorité des films de studio de haut niveau qui montent et fuient à l’année prochaine dans l’espoir que les choses reviendront à la normale d’ici là.

Les spectateurs souffrent de retraits majeurs de l’expérience théâtrale et se sentent affamés de contenu original, car peu importe le nombre de films propulsés par les stars fournis par les services de streaming auxquels ils sont abonnés, il existe encore peu de meilleures façons de profiter d’un tout nouveau film que de vérifier sur le plus grand écran possible.

Cette année pourrait très bien être finie, mais au moins le fait que 2021 devrait être l’année la plus empilée de l’histoire des blockbusters génère un point positif. Cependant, une concurrence accrue entraîne un risque plus élevé, avec plus d’épopées à gros budget que jamais destinées à inonder le marché en même temps et à se cannibaliser mutuellement au box-office en conséquence.

Bien qu’il y en ait quelques-uns qui semblent réussir, il y en a beaucoup d’autres qui n’ont fait que retarder l’inévitable en étant repoussés à l’année prochaine.