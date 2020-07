10 films qui se moquent de votre attention

Il n’y a rien de plus satisfaisant pour les cinéphiles investis (lire: obsessionnels) que lorsqu’un film récompense le spectateur pour son attention.

Par une attention particulière, cet article fait bien sûr référence à la dissection super-intense et médico-légale.

Qu’il s’agisse d’une comédie d’Edgar Wright, du dernier opus de MCU ou d’un thriller byzantin de l’extraordinaire épaississeur d’intrigue Christopher Nolan, certains films sont conçus pour récompenser les téléspectateurs patients. Ce sont les films qui s’inspirent des livres de planificateurs méticuleux tels que David Fincher, remplissant l’écran de détails minutieux qui ne dérangent même jamais les téléspectateurs pour la première fois, mais surprennent les réobservateurs par surprise avec ses préfigurations soignées et ses détails.

Et il y a les films effrontés sur cette liste.

Ce sont les films qui lancent un doigt d’honneur à tous les membres du public qui commettent l’erreur impardonnable ou prennent les choses au sérieux et prêtent une attention particulière.

Le cul intelligent du rat de bibliothèque d’un film plus sérieux, ces films ludiques et irrévérencieux ont ajouté de petits détails subtils non pas pour récompenser les téléspectateurs répétitifs, mais pour se moquer d’eux pour leur obsession de surinvestissement, À l’ère des œufs de Pâques, des nitpickers et du trou de l’intrigue excavateurs, ce genre de prises de vue légères est plus nécessaire que jamais, alors avec cela à l’esprit, jetons un coup d’œil à dix films qui se moquent de vous le spectateur pour y prêter attention.