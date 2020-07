10 films qui prédisaient accidentellement l’avenir

Les films, en particulier les films de science-fiction, aiment faire des tentatives audacieuses pour prédire l’avenir de l’humanité. Ne cherchez pas plus loin que les hoverboards de Back to the Future Part II, les panneaux d’affichage imminents de Blade Runner à perte de vue ou la terrifiante intelligence artificielle connue sous le nom de HAL de 2001: A Space Odyssey qui tente de tuer ses créateurs.

Cependant, il arrive parfois qu’un film tombe sur une image aléatoire, une idée jetable ou un scénario si scandaleux que même le réalisateur n’aurait pas pu prédire que cela reviendrait à rien, encore moins à prédire l’avenir.

Un film prédisant l’avenir peut prendre différentes formes, qu’il s’agisse d’une étrange coïncidence qui coïncide avec l’année de sa sortie, ou d’un détail majeur qui devient pertinent plus tard. Ces exemples pourraient finir par être de faux films dans des films qui finissent par être éclairés par Hollywood, ou des événements mondiaux majeurs se reflétant étrangement dans des histoires fictives.

Ou, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus stupide.

Quoi qu’il en soit, tous les films suivants ont réussi à – bien que par accident – prédire l’avenir.