10 films qui ont pris des mesures extrêmes pour filmer des scènes

Même avec un budget de la taille d’un blockbuster, une équipe massive et une distribution ultra-talentueuse, terminer un film est un exercice de persévérance apparemment sisyphe.

Ce que nous finissons par regarder sur un écran de cinéma est souvent le résultat d’un compromis, où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pendant le tournage et le réalisateur a dû faire preuve de créativité à la volée.

Mais il y a aussi des cinéastes qui n’accepteraient tout simplement pas de réponse et, à ce titre, ont pris des mesures franchement ridicules pour s’assurer qu’une scène était tournée et exécutée exactement comme ils l’avaient imaginée.

Ces 10 scènes de film, qu’il s’agisse d’un extrait de film en fin de compte minuscule ou d’un énorme décor grandiose, toutes auraient pu être réalisées de différentes manières – la plupart plus faciles ou moins chères – et pourtant, chaque réalisateur a choisi faire les choses à la dure pour un résultat final plus percutant.

Qu’il s’agisse de naviguer dans les mondanités frustrantes de la réalisation de films ou d’engager des ressources sérieuses pour réaliser un miracle cinématographique mineur, ces scènes existent toutes comme elles le font parce que le réalisateur a osé faire un effort supplémentaire – et plus encore …