10 films qui ont énervé le public de la bonne façon

La plupart des gens ne regardent pas de films pour être ennuyés ou énervés – ils veulent se divertir et se sentir heureux de la façon dont une histoire a été conclue, ce qui leur permet d’échapper sans effort à leur vie quotidienne.

D’où la raison pour laquelle les fans ont réagi de manière si abrasive à Iron Man 3, Man of Steel, Star Wars: The Last Jedi et d’innombrables autres tentpoles qui ont pris des risques majeurs et ont irrité une bonne partie du public dans le processus.

Mais parfois, la bonne décision n’est pas celle qui laisse les téléspectateurs souriants, c’est celle qui les met en colère, que ce soit pour vendre l’injustice d’un moment triste ou même attirer l’attention sur un problème urgent de la vie réelle.

C’est une ligne fine, certes, mais les cinéastes qualifiés peuvent frustrer leur public avec un manque de catharsis et toujours fournir un résultat final satisfaisant ou du moins approprié pour l’histoire et les personnages.

Ces 10 films, qu’ils soient fantastiques ou d’une sincérité déconcertante, ont tous osé pousser les boutons des téléspectateurs et sont sortis de l’autre côté avec tact.

Vous étiez sûrement exaspéré, irrité et peut-être même un peu déconcerté par ces films, mais dans chaque cas, c’était aussi le bon appel créatif, comme vous ne l’avez peut-être apprécié que rétrospectivement.

Néanmoins, si vous allez regarder ces films, assurez-vous d’avoir quelque chose de sûr et de mousseux aligné après – ou au moins une boîte d’antiacides pour garder la bile à distance …