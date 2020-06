10 films que vous pouvez regarder pour soutenir le mouvement Black Lives Matter

La mort de George Floyd aux mains de quatre policiers au Minnesota il y a 12 jours a mis en lumière la brutalité policière et le racisme. D’énormes foules ont été motivées pour assister aux marches du monde entier, pour protester contre la brutalité policière et soutenir le mouvement Black Lives Matter.

Ici en Australie, lorsque nous apprenons que 432 Autochtones sont morts en détention en Australie depuis 1991 – et il n’y a eu aucune condamnation pour aucun de ces décès – nous savons que nous devons également examiner cette question dans notre propre cour.

Mais que pouvez-vous faire à propos des décès d’Autochtones en détention et des violences policières? Une chose que nous pouvons faire pour soutenir le mouvement Black Lives Matter est de nous renseigner davantage à ce sujet. Si vous vous informez à ce sujet, vous découvrirez comment nous en sommes arrivés à ce point en 2020.

Black Lives Matter March à Sydney le 8 juin 2020

Des dizaines de milliers de personnes se sont rendues à une marche de protestation

à Sydney ce week-end, pour soutenir le mouvement BLM.

Pour en savoir plus sur le mouvement BLM, voici 10 films et émissions de télévision qui vous montreront comment tout a commencé. Et après cette histoire, nous en partagerons une autre avec vous plus tard cette semaine avec des films et des émissions que vous pouvez regarder pour soutenir les peuples autochtones en Australie.

Bien sûr, regarder quelques films et émissions de télévision peut ne pas sembler être proactif, mais si vous devenez plus informé, votre voix sera plus forte, vous pourrez écrire aux autorités, vous pourrez partager des informations sur les réseaux sociaux et vous soyez plus conscient des changements que vous pouvez apporter dans votre propre vie pour soutenir la lutte contre le racisme.

13e (2016), réalisé par Ava DuVernay

Nommé d’après le 13e amendement qui a aboli l’esclavage en 1865, le documentaire primé aux Emmy de DuVernay suit l’histoire de l’esclavage jusqu’à l’incarcération massive des Noirs aux États-Unis. Le documentaire montre pourquoi de nombreuses personnes réclament une réforme contre la brutalité policière depuis des années.

Regarder 13e sur Netflix maintenant

Restez éveillé: le mouvement Black Lives Matter (2016), réalisé par Laurens Grant

Ce documentaire nous raconte les événements qui ont conduit à la montée du mouvement Black Lives Matter, montrant des exemples continus de brutalités et d’injustices policières. Divers militants, dirigeants, journalistes, célébrités et universitaires parlent de leurs propres expériences personnelles qui ont conduit à leur implication dans le mouvement BLM.

Regarder Restez éveillé: le mouvement Black Lives Matter sur Amazon Prime ou YouTube

Faire la bonne chose (1989), réalisé par Spike Lee

Ce film est écrit, réalisé et produit par Spike Lee et il s’agit d’une journée tragique dans le quartier de Bed Stuy à Brooklyn. Nous voyons ce qui se passe ce jour-là avec de fortes tensions raciales tout autour et des brutalités policières qui se manifestent. Bien que dramatique et perspicace, il a aussi ses parties comiques.

Regarder Faire la bonne chose sur Amazon Prime

Malcolm X (1992), réalisé par Spike Lee

Trois ans plus tard, Spike Lee a publié ce drame biographique avec Denzel Washington dans le rôle de Malcolm Little, connu plus tard comme militant des droits civiques Malcolm X. Ceci est un film épique et il nous emmène à travers la carrière de Malcolm X, l’incarcération, la conversion, les controverses et l’assassinat éventuel en 1965. Un bon à regarder pour connaître le contexte historique du racisme aux États-Unis.

Regarder Malcolm X sur Amazon Prime ou Netflix

Freedom Riders (2010), réalisé par Stanley Nelson

Dans les années 1960, un groupe de militants connus sous le nom de «Freedom Riders» a attiré l’attention de tous sur les problèmes raciaux aux États-Unis en voyageant dans des bus intégrés vers le Sud. Le groupe non violent a souvent été victime de violences physiques par des résidents blancs.

Le documentaire a marqué le 50e anniversaire de ces actions, plongeant dans leur histoire basée en partie sur le livre Freedom Riders: 1961 et la lutte pour la justice raciale, par l’historien Raymond Arsenault.

Regarder Freedom Riders sur Amazon Prime

Station Fruitvale (2013), réalisé par Ryan Coogler

Ce drame biographique met en vedette Michael Jordan et raconte l’histoire de la mort en 2009 d’Oscar Grant qui a été abattu par un policier appelé Johannes Mehserle à Oakland, en Californie. Ce film a remporté le Grand Jury Prize et le prix du public pour le film dramatique américain au Sundance Film Festival en 2013.

Regarder Station Fruitvale sur Tubi ou Amazon Prime

Rest in Power: L’histoire de Trayvon Martin (2018), réalisé par Jenner Furst

Cette série documentaire commence par le tournage de Trayvon Martin en 2012 par George Zimmerman et suit la montée du mouvement Black Lives Matter en six épisodes.

Regarder Rest In Power: L’histoire de Trayvon Martin sur Amazon Prime

Sept secondes (2018), réalisé par Yeena Sud

Cette série Netflix suit l’histoire d’un policier qui tente de dissimuler la mort d’un jeune garçon noir. La série, qui a été annulée après une saison, plonge dans les dissimulations du système de justice pénale et la douleur que la mère traverse.

Regarder Sept secondes sur Netflix

Je ne suis pas ton nègre (2016) réalisé par Raoul Peck

Ce documentaire nominé aux Oscars est basé sur le manuscrit inachevé de James Baldwin, Remember This House. Il est raconté par Samuel L. Jackson et explore l’histoire du racisme à travers des leaders des droits civiques comme Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King.

Regarder Je ne suis pas ton nègre sur Amazon Prime

Sortez (2018) réalisé par Jordan Peele

Lorsque ce film est sorti, il a rencontré un certain respect car il s’agit à la fois d’un film d’horreur et d’un regard perspicace sur les questions raciales. Il s’agit du premier film d’horreur du réalisateur Jordan Peele et il commence avec un Noir qui part avec sa petite amie blanche pour rencontrer sa famille dans sa ville natale.

Il y a quelques conversations gênantes sur leur relation interraciale dans la première partie du film mais plus tard, tout prend une tournure sombre et nous trouvons le racisme qui se cache en dessous.

Regarder Sortez sur Amazon Prime ou YouTube