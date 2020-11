10 films que vous ne saviez pas que vous suiviez le méchant

Photos de TriStar

Nous avons tous eu ces moments où nous regardons un film et, tout à coup, nous nous rendons compte que la personne que nous pensions que nous recherchions … n’est pas un bon gars.

Parfois, un personnage mute lentement au cours d’un film, ou une torsion de l’intrigue de dernière minute pourrait entièrement remodeler notre perspective sur le héros supposé, alors que dans certains cas, nous pouvons même ne pas réaliser la vérité avant un troisième, quatrième, cinquième. , ou dixième visionnage, une fois que le sous-texte et la réalité de l’histoire se sont complètement installés.

Ces 10 personnages de films ont tous été initialement présentés comme ceux que le public était censé encourager, seulement pour un point de rupture pour indiquer clairement que ce n’était plus le cas …

Le contexte est primordial, bien sûr, mais compte tenu de tout ce que ces personnages font tout au long de leurs films respectifs, il est difficile de les appeler des héros ou de les considérer vraiment favorablement.

Cela ne les rend pas mauvais personnages, et souvent cette ambiguïté était entièrement le but de ces films, mais cela a eu pour effet de renverser les attentes du public de la manière la plus spectaculaire et surprenante …