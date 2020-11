10 films où des gens sont morts sur le plateau

Le monde du cinéma peut être un tas de choses: passionnantes, innovantes, coûteuses – et aussi dangereuses. Alors que des acteurs comme Jackie Chan sont connus pour faire une grande partie de leur propre travail de cascades, la plupart du temps, le plus grand risque auquel les acteurs et l’équipe sont exposés est sous la direction du coordinateur des cascades et interprété par des professionnels.

Malheureusement, une grande partie des accidents et incidents sur les plateaux de tournage et les lieux de tournage finissent par blesser ou tuer ces cascadeurs, mais comme nous le verrons, le reste de l’équipe n’est pas à l’abri. Les acteurs principaux ont été victimes d’accidents ainsi que les réalisateurs, producteurs et autres membres de l’équipe de tournage.

Il convient de noter que le niveau de contrôle autour de tous les aspects de la sécurité a considérablement augmenté au fil des années, mais il ne semble pas y avoir de moyen d’éliminer complètement le risque tant que le public payant veut les voir. sorte de scènes.

Donc, voici dix plateaux de cinéma où quelqu’un a tragiquement perdu la vie, et les circonstances entourant les accidents qui l’ont causé.