10 films horribles que les acteurs du bureau veulent que nous oublions

L’adaptation de The Office par NBC était l’une des grandes comédies d’ensemble de notre époque. Commençant par se concentrer sur une histoire d’amour, un patron irritant et un collègue fou, la série s’est développée pendant neuf ans pour englober une collection magnifiquement variée de cinglés, d’imbéciles et de rêveurs, de la comptabilité aux RH et quel que soit le travail de Creed. .

De nombreuses stars et acteurs secondaires de The Office ont poursuivi leur carrière. Steve Carrel et Amy Ryan sont nominés aux Oscars; John Krasinski est un réalisateur honorable, Mindy Kaling a créé trois autres émissions et compte, et BJ Novak est un auteur à succès avec un film Tarantino à son nom. La plupart des diplômés de l’Office ont des CV enviables.

Mais il y a aussi les choses dont vous ne vous vantez pas. Les films qui ont échoué, qui n’ont pas été à la hauteur des attentes, qui vous ont vu rechaper le même terrain que vous aviez dans votre travail quotidien, mais beaucoup moins drôles et beaucoup moins intéressants.

Vous devez prendre le bon avec le mauvais dans le monde en évolution rapide d’Hollywood, mais s’ils l’avaient fait, ces stars d’Office préféreraient que nous ne parlions pas de ces films en particulier. Désolé, mais nous allons le faire.