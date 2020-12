10 films horribles Breaking Bad Acteurs veulent que vous oubliez

Depuis ses débuts en 2008, Breaking Bad a engendré cinq saisons, 62 épisodes, une série préquelle, un film dérivé et est largement considéré comme l’un des meilleurs, sinon LA, meilleure émission de télévision jamais réalisée. Il a connu un succès populaire et critique tout au long de ses cinq années d’existence grâce à son écriture irréprochable, ses performances brillantes et son histoire électrisante.

L’histoire d’un professeur de chimie devenu la cheville ouvrière de la méthamphétamine à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a transformé Bryan Cranston d’une star de la sitcom connue pour ses rôles dans Malcolm in the Middle et Seinfeld en un acteur de prestige qui a fini par donner ce qui est considéré comme l’une des meilleures performances d’acteur de Histoire de la télévision. Le reste de la distribution, comme Anna Gunn, Aaron Paul, Bob Odenkirk et Dean Norris ont également été reconnus pour leurs performances talentueuses.

Bien que leur travail sur la série ait été salué, la carrière de tous les membres de la distribution après Breaking Bad n’a pas été aussi fructueuse que leur potentiel semblait le suggérer. Ce sont 10 films que les acteurs de Breaking Bad veulent nous faire oublier.