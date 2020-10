10 films d’horreur qui mettent un effort insensé dans les détails que personne n’a remarqué

Les films d’horreur se sont battus pour être acceptés par le grand public depuis la naissance du cinéma. Constamment sous-évalué et ignoré tant par les universitaires que par l’Académie, le genre a plus à offrir artistiquement et intellectuellement que la plupart ne savent ou sont prêts à l’admettre. Les films d’horreur sont aussi des survivants et comme leurs monstres, peu importe le nombre de fois que vous les tirez, ils JUSTE. HABITUDE. MOURIR.

Il y a eu une série continue d’horreur exceptionnelle au cours de la dernière décennie; Hereditary, Get Out et It Follows ne sont que trois des nombreux faits saillants élégants, réfléchissants et carrément effrayants de la période relativement récente. Combinez cela avec l’offre sans fin de chasseurs d’œufs de Pâques et de cinéastes de qualité qui ne sont que trop disposés à les faufiler, et il y a une quantité ridicule de détails dans les films d’horreur qui peuvent être manqués en un clin d’œil.

Des réalisateurs contemporains tels que Ari Aster, Luca Guadagnino et Jennifer Kent ont tous utilisé des techniques apprises de William Friedkin et Stanley Kubrick pour satisfaire les cinéphiles conventionnels, mais l’horreur s’accompagne désormais d’un tout nouveau niveau de plaisir geek. Les figures cachées, la numérologie, les décors de labyrinthe, les hommages et les sons imperceptibles ajoutent tous à la terreur, il y a juste beaucoup plus que ce que vous auriez pu imaginer. Ces efforts sont insensés …