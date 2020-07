10 films d’horreur psychologiques les plus sous-estimés

En ce qui concerne les sous-genres, l’horreur psychologique a un temps assez polarisé des choses.

Aimé par la critique, c’est le sous-genre d’horreur qui est le plus souvent cité comme étant plus « mature », « réfléchi » ou « profond », principalement parce qu’il ne demande pas au public de croire en l’idée des fantômes ou des monstres et ne compte pas sur des meurtriers masqués pour ses frayeurs.

Cependant, pour la même raison, les horreurs psychologiques sont plus susceptibles d’être négligées par le public qui cherche simplement à passer un bon moment effrayant et ne veut pas sonder les profondeurs de la psyché troublée dans le processus.

Après tout, Friday the 13th Part VI et Se7en de David Fincher sont tous deux des histoires de protagonistes sympathiques essayant d’empêcher un tueur de folie de faire plus de victimes de manière de plus en plus inventive et horrible. Mais un seul de ces deux titres est une montre amusante du vendredi soir (à moins que vous n’ayez un sens de l’humour vraiment, vraiment sombre).

Mais malgré sa réputation de marque d’horreur plus mature et souvent plus sage, l’horreur psychologique peut fournir les mêmes frayeurs intenses et les mêmes intrigues sinueuses au rythme rapide que tout bon film du genre, comme en témoigne ce récapitulatif des horreurs les plus sous-estimées qui semblent à l’intérieur des esprits perturbés pour leurs frissons tordus.