10 films d’horreur où le méchant survit

C’est un peu un trope d’horreur maintenant d’avoir le méchant vivre pour tuer à nouveau dans des suites sans fin. Des franchises telles que Halloween, Friday the 13th et Saw ont presque fait de la norme pour les méchants de s’échapper, mais nous ne donnons pas assez de crédit à tous les autres films qui se terminent sur la même note incroyablement frustrante.

Lorsque vous êtes assis pendant deux heures complètes de meurtres horribles, de torture et de scènes de poursuite sans fin, il peut être tellement satisfaisant de voir l’auteur se faire offenser par les survivants restants – tout le monde aime un outsider. Cela agit également comme un peu de fermeture à la fin du film que le mal est enfin vaincu et que les personnages que vous avez enracinés pour survivre sont en sécurité.

Cependant, cette collection de films n’offre pas un tel répit. Qu’ils s’en sortent sans scot ou parviennent à peine à se raccrocher à la vie, ces méchants survivent à leurs films et continuent souvent leur règne de terreur dans une suite décevante. Nous avons donc ici une liste de dix films qui, que cela vous plaise ou non, épargnent le pécheur.