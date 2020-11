10 films d’horreur involontairement hilarants

L’horreur a beaucoup de succès en tant que genre. Certains des meilleurs films de tous les temps ont eu des influences d’horreur, The Shining, Silence of the Lambs et bien d’autres ont prouvé que le genre devait être pris au sérieux. Malheureusement, à côté de certains des classiques fantastiques, il y a des films qui font que même le plus fidèle défenseur de l’horreur détourne le regard honteux.

De nombreux projets se concentrent sur la production de titres plus loufoques afin d’attirer l’attention. Dans l’horreur, cela a tendance à réussir car les films qui ne se prennent pas trop au sérieux ont un certain charme pour eux. Mais il y a aussi des films qui tentent de créer une expérience sérieuse et échouent.

Que ce soit à cause d’un concept horriblement mauvais, d’effets visuels horribles ou simplement d’un manque de compétence en ce qui concerne le médium, ces films ont fini par manquer complètement la cible et générer une horreur qui a fait rire le public beaucoup plus qu’il ne criait.

Malgré cela, beaucoup d’entre eux valent toujours le coup d’œil en raison de la joie qu’ils apportent à leur gloire involontaire. Peu importe à quel point les cinéastes ont essayé, leur intention première a été complètement ratée.