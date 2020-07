10 films d’horreur corporels qui vous feront vous tortiller

En ce qui concerne les films d’horreur, il n’y a pas de sous-genre plus personnel que l’horreur corporelle. Il pénètre, littéralement, sous notre peau.

L’idée d’une force malveillante – que ce soit une maladie, un autre humain ou des pouvoirs de l’univers chaotique – altérer notre biologie est universelle en rendant mal à l’aise même le fan d’horreur le plus acharné.

Depuis le début du cinéma, l’horreur en tant que genre inclut une menace pour le corps. Les monstres tels que les loups-garous et les vampires avaient la capacité non seulement de nous tuer et de nous consumer, mais de nous transformer en l’un d’eux.

Cependant, c’est à la fin des années 70 et 80 que le sous-genre a vraiment démarré – en partie grâce au travail du réalisateur, David Cronenberg. Au fur et à mesure que les téléspectateurs apprenaient à connaître les vieux tropes d’horreur, des menaces plus terrifiantes devaient être explorées, et il n’y avait rien de plus écœurant que l’horreur corporelle pour plaire aux fans du macabre.

Depuis lors, le genre a été exploré et poussé dans toutes les directions, des extraterrestres aux spirales, des cannibales aux chirurgiens.

Préparez-vous – cette liste n’est pas pour les délicats …