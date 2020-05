10 films de super-héros les plus décevants de tous les temps

Après son tour contre Superman dans Homme d’acier, de nombreux fans et critiques espéraient que Zack Snyder pourrait vraiment montrer ses côtelettes avec Batman v Superman: l’aube de la justice, mettant en avant le genre de spectacle qui a fait son nom.

Qu’il ait réussi ou non est une décision partagée, avec beaucoup, dont Newsarama, qui ont beaucoup à Batman v SupermanL’ampleur, mais les critiques dans leur ensemble écrasant rejetant carrément le montage saccadé du film, les thèmes sombres et les rythmes étranges de l’histoire.

Mis à part les critiques critiques que le film a reçues, il n’a pas non plus fait assez de vagues au box-office. Dire qu’un film qui a rapporté 800 millions de dollars a été un échec semble scandaleux, mais étant donné que Warner Bros projetait – et comptait – sur une prise de 1 milliard de dollars, être en deçà de cette marque de 20% constitue une performance décevante, en particulier pour un piquet de tente film destiné à rivaliser avec plusieurs milliards de dollars de Marvel Avengers la franchise.

Gardez à l’esprit, appelant Batman v Superman une déception n’est pas nécessairement un jugement sur sa qualité – comme nous l’avons dit, la critique de Newsarama était l’une des prises de position les plus positives du film – mais le fait qu’il a sous-performé, ne se connectant pas avec les critiques et une grande partie de son public potentiel et susciter une conversation sur les mérites de la critique dans le monde des films de bandes dessinées suffit à le placer près du haut de cette liste.

Ce qui aurait dû être l’un des plus grands moments d’un film de super-héros a été une vision conflictuelle et polarisante d’une amitié qui a défini des dizaines d’histoires de bandes dessinées.