10 films de science-fiction qui ont raison de la science

Les films ont toujours offert une évasion au public quel que soit le genre, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens aiment les regarder. En matière de science-fiction, cette évasion doit souvent être ancrée, au moins un peu, dans la réalité.

Le genre est une question de science, donc lorsque vous ajoutez à cela le mot «fiction», il peut aller dans l’une des deux directions. Cela peut être aussi étroitement lié à la vraie science que possible, ou cela peut être complètement ridicule, sans aucun sens.

La plupart des films se situent dans la ligne entre les deux, mais certains films sont faits de telle manière qu’ils pourraient sans doute retirer complètement le mot «fiction» du genre. Ces films, cependant, sont considérablement rares. Certes, toute science-fiction a tendance à avoir un petit ajustement en ce qui concerne les faits, mais certains en ont peu ou pas.

Ce sont vraiment la forme la plus rare de science-fiction, mais lorsque vous avez une équipe qui travaille pour rendre un film aussi réaliste que possible, ce qu’ils produisent est souvent plus fidèle à la réalité que ce que l’on voit généralement dans les genres « réalistes ». Ces dix films ont peut-être un peu truqué les chiffres, mais pour la plupart, ils ont une science absolument parfaite.