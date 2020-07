10 films de samouraï que vous devez regarder après avoir terminé l’histoire

Ghost of Tsushima est enfin sorti et les joueurs se familiarisent avec son histoire et son vaste monde ouvert. Dans cet esprit, il n’y a vraiment pas de meilleur moment pour se familiariser avec ses inspirations.

Quel que soit le stade du jeu auquel se trouvent les joueurs, il est parfaitement clair que Ghost of Tsushima rend hommage aux films de samouraï dans presque tous les recoins de son vaste monde ouvert.

Studio Sucker Punch Productions a exprimé son amour pour les films de samouraï japonais et cela est évident dans toutes les facettes du jeu. L’équipe a enrôlé le vétéran de l’industrie Shigeru « Ume » Umebayashi, qui a travaillé sur des films de samouraïs comme The Real Shaolin et True Legend, pour faire partie de la bande originale. Cela a donné au jeu un paysage audio approprié, mais ce n’est pas la seule partie du jeu qui a été inspirée par le cinéma.

Le développeur est ensuite allé plus loin et a travaillé sur un mode cinéma qui s’appelle « Kurosawa Mode » en hommage à Akira Kurosawa, l’un des plus grands cinéastes de tous les temps. Avec les énormes influences cinématographiques du jeu, beaucoup se demanderont quels sont les meilleurs films de samouraï à regarder une fois le jeu terminé.

Ces 10 films de samouraï permettront non seulement aux fans de se familiariser avec les classiques du cinéma, mais donneront également un aperçu de l’inspiration derrière Ghost of Tsushima …