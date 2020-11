10 films de Noël hors Noël à regarder à Noël

Il revient à cette période de l’année. Les publicités ont commencé à la télévision, les mêmes 12 chansons à la radio, et vous ne savez toujours pas comment faire cuire une dinde. Mais une chose dont vous pouvez être sûr, c’est qu’à un moment donné dans les prochaines semaines, vous allez vous asseoir pour regarder un film de Noël et que ce sera probablement le même film de Noël que vous regardez chaque année. Je te regarde, The Muppets Christmas Carol!

Malgré qu’il y ait tant de bons films de Noël, vous voulez parfois faire une pause avec tous les enfants qui chantent et la neige et vous faire plaisir, ainsi qu’à la famille, dans un film amusant qui ne repose pas uniquement sur la joie de Noël. Comme il y en avait tellement parmi lesquels choisir, j’ai réfléchi et suis venu avec dix films à regarder à Noël qui ne sont même pas que Noël.

Alors, commençons avec les dix meilleurs films de Noël hors Noël à regarder pendant la période des fêtes de cette année.