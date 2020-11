10 films de cauchemar urbain les plus horribles

Ces dernières années, les films d’horreur ont le potentiel d’être assez extravagants. Des fantômes assassins, des démons bibliques et des cerveaux psychopathes dont les pièges défient la nature même de la logique et de la raison ne sont que quelques-unes des sensations d’horreur les plus récentes qui ont contribué à définir le genre au 21e siècle. Il y a une tendance récente à l’horreur à laquelle tout doit être surnaturel, mais parfois les horreurs les plus terrifiantes peuvent être celles plus proches de chez nous.

Il n’y a rien de plus effrayant qu’un film d’horreur qui reflète la terreur réelle. Renonçant à tout le faste et au glamour des démons, de l’enfer et des bunkers souterrains, certains films décident qu’un cadre urbain trop relatable peut devenir le catalyseur parfait de la terreur, et à juste titre. En conséquence, de nombreux films d’horreur urbains sont beaucoup plus effrayants que leurs cousins ​​trop surnaturels.

Ce qui suit est dix exemples où la réalité peut être beaucoup plus effrayante que la fiction exagérée, où l’horreur à votre porte est beaucoup plus terrifiante que celle des châteaux anciens ou des tombes abandonnées.