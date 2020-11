10 films d’anthologie d’horreur que vous n’avez probablement jamais vus

L’anthologie d’horreur, également connue sous le nom de films d’horreur portemanteau, est un aliment de base apprécié du genre d’horreur. Pour ceux qui ne connaissent pas le format, il s’agit généralement d’un recueil d’histoires courtes qui ont tendance à être enveloppées par une histoire globale. Plus souvent qu’autrement, l’histoire enveloppante est normalement un personnage racontant à un autre personnage un tas d’histoires effrayantes.

Le format est si populaire qu’il existe depuis des décennies, et peut être trouvé dès 1919 avec la production allemande silencieuse Uncanny Stories. Tout au long de l’histoire du cinéma, l’anthologie d’horreur a connu des hauts et des bas, avec des hauts tels que Dead of Night et des bas comme Creepshow 3. Mais au-delà des films d’anthologie reconnaissables comme Creepshow ou Tales From the Darkside, il existe de nombreuses anthologies d’horreur qui ont volé sous le radar.

Qu’ils soient allés directement sur DVD, consignés dans les archives ou simplement négligés, il existe des films d’anthologie d’horreur que vous n’avez probablement jamais vus. Heureusement, nous pouvons corriger cela maintenant, alors venez jeter un coup d’œil et recherchez ces films à vos risques et périls.