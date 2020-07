10 films d’action sous-estimés à regarder

Les films d’action sont un centime une douzaine et beaucoup d’entre eux se sentent comme la même vieille histoire – un homme avec un passé sombre perd quelqu’un et ils utilisent leurs compétences pour se venger. Sans surprise, une grande partie de ces films sont oubliés, destinés à toujours à manquer le crédit qu’ils méritent cruellement.

Certains films d’action brisent le moule, mais sont entravés par un marketing médiocre qui ne les différencie guère des offres plus génériques. En termes simples, de nombreuses bandes-annonces se concentrent sur les points d’intrigue éprouvés qui rendent les films d’action génériques et amorphes les uns avec les autres. En conséquence, les films d’action qui s’écartent de la formule sont parfois négligés.

Que ce soit à cause d’un mauvais marketing, d’un casting sans inspiration ou de turbulences plus profondes, tous les films d’action de cette liste n’ont jamais reçu l’attention qu’ils méritaient vraiment. Ces films montrent que la vengeance est un plat qui peut être servi de multiples façons et peut encore conduire à des résultats passionnants.

Certains de ces titres tirent parti de la bêtise des films d’action, tandis que d’autres les déconstruisent. Quoi qu’il en soit, ils offrent une version rafraîchissante d’un genre qui peut parfois sembler monotone.