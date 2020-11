10 films chéris critiques qui ont été abattus au box-office

Réalisation de films: il s’agit du grand art, de belles images, de thèmes profonds et de l’aboutissement de toutes les autres formes en une seule pièce de culture exceptionnelle.

D’accord, bien sûr, peut-être pas toujours. Mais on peut rêver.

Le plus souvent, tout tourne autour du résultat net. Pennies et cents et livres et dollars et clochards sur les sièges. Et c’est une ligne qui augmente chaque année, car les hommes d’argent et les financiers considèrent le cinéma contemporain comme le prochain grand investissement – une vache à lait à traire à sec.

Alors que quelques films de cet article semblent rapporter de l’argent sur papier (oh, l’ironie), dépassant leur budget au box-office, le système hollywoodien est tel que les coûts de distribution et de marketing peuvent souvent engloutir tout profit apparent et, avant vous le savez, ce blockbuster primé de cent millions de dollars se transforme en réalité en profit négatif.

Quoi qu’il en soit, toutes les entrées dans ce document sont usées et entièrement certifiées Great Pictures. Pas un film parmi eux ne méritait le prix que le public n’a pas payé, mais chacun a son propre ensemble de raisons pour lesquelles il s’est effondré et que le fond (du siège) est tombé.