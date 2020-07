10 films anéantissants émotionnellement qui ont détruit leur public

Coffret DVD Action, 10 films

DVD - Type d'édition : Coffret - Bonus vidéo : San Andreas, Scènes coupées (8?), Edge of Tomorrow, «?Armes du futur?» : Tom Cruise et Emily Blunt manient leurs exosquelettes (8?04? - VOST), «?Des créatures d?un autre monde?» : le design des aliens (5?24? - VOST), 300, Commentaire audio de Zack Snyder, Pacific Rim, Commentaire audio de Guillermo del Toro, Scènes inédites, Bêtisier, Sherlock Holmes, Pas de bonus vidéo, L?Arme fatale, Le Fugitif, Introduction au film (VOST), Coulisses du déraillement du train (VOST), «?Traqué?» (VOST), Commentaire audio de Andrew Davis et Tommy Lee Jones, Troie, Black Storm, «?Fausses tempêtes : vraies conditions?» : trempé par la pluie, emporté par le vent,, bombardé de débris et piégé dans des câbles, découvrez comment le cast recrée les effets, d?une tempête terrifiante - Date de sortie marché : 17 Octobre 2018 - Réalisateur : Brad Peyton, Doug Liman, Gareth Edwards, Guillermo del Toro, Guy Ritchie, Richard Donner, Robert Bib - Acteur(s) : Aaron Taylor-Johnson, Albert Dinan, Alec Utgoff, Alex Ivanovici, Alexandra Daddario, Alfred Adam, Alycia Debnam-Carey, Andrew Pleavin, Andrew Tiernan, Archie Panjabi, Arlen Escarpeta, Art Parkinson, Ben McIvor, Bill Kalmenson, Bill Paxton, Breanne Hill, Brendan Gleeson, Bryan Cranston, Carla Gugino, Carson Bolde, Charlie Day, Charlie Hunnam, Charlotte Riley, Clifton Collins Jr., Colton Haynes, Damon Hines, Danny Glover, Darlene Love, David Strathairn, David Wenham, Dennis Coard, Diego Klattenhoff, Dominic West, Don Gordon, Dragomir Mrsic, Dwayne Johnson, Ebonie Smith, Ed O'Ross, Eddie Marsan, Eli Snyder, Elizabeth Olsen, Emily Blunt, Fiona Press, Franz Drameh, Gary Busey, Gerard Butler, Greg Kramer, Gustav Vintas, Hugo Johnstone-Burt, Idris Elba - Dvd Série