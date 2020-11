10 faits surprenants sur le Cyber ​​Monday

Cyber ​​lundi. La belle ennemie du Black Friday, le champion de l’introverti, la preuve que le shopping en ligne c’est mieux.

Pas de lignes! Pas de carnage! Pas de Karens!

Il est prudent de dire que le Cyber ​​Monday, quel que soit le prix bas de ces offres du Black Friday, est de loin la meilleure fête de magasinage.

Et je suis prêt à vous battre là-dessus. Virtuellement.

Mais, malgré le fait que vous achetez probablement quelque chose chaque Cyber ​​Monday, en savez-vous vraiment beaucoup sur les vacances elles-mêmes?

Savez-vous à quel point les dépenses augmentent le Cyber ​​Monday? Ou combien le client moyen dépense? Ou comment se sont déroulées les vacances?

Eh bien, vous êtes sur le point de le découvrir, et peut-être – juste peut-être – cela vous aidera lors de la prochaine vente Cyber ​​Monday!

Le cyberlundi était un sous-produit des terribles vitesses du haut débit à domicile.

Le terme «Cyber ​​Monday» a été inventé pour la première fois au début des années 2000 par une Ellen Davis, une experte en commerce électronique qui, entre autres, analysait les tendances des achats en ligne pendant la période des fêtes.

Il a été noté que le lundi après Thanksgiving, des millions d’employés de bureau américains se connectaient au travail et achetaient tout ce qu’ils avaient passé leur week-end de Thanksgiving à regarder avec envie à travers une vitrine.

Mais pourquoi ont-ils attendu le lundi après Thanksgiving pour le faire plutôt que le week-end à la maison? Parce que le haut débit domestique était nul!

Vous pensez peut-être que la situation est mauvaise maintenant lorsque votre connexion Internet passe de 5g à 4g, mais croyez-moi, vous n’avez rien vu jusqu’à ce que vous ayez passé cinq minutes à attendre que votre vidéo Newgrounds de deux minutes se mette en mémoire tampon.

Sérieusement – assiettes continentales utilisé pour dériver plus rapidement que la maison à large bande tamponnée.

Comme c’est toujours le cas, cependant, la vitesse et la qualité de l’Internet dans les bureaux des gens étaient de loin supérieures à l’Internet qu’ils avaient à la maison.

Ainsi, à cause de cela, les gens feraient tous leurs achats en ligne au travail, passant rapidement d’un rapport trimestriel dans Excel à un panier rempli de goodies à prix réduit!

Gens encore magasinez au travail ces jours-ci le Cyber ​​Monday.

C’est vrai, faire vos courses Cyber ​​Monday au travail est encore la norme – même si la plupart des gens ne font plus leurs achats sur leur ordinateur de travail ou sur Internet de l’entreprise.

Les sondages du dernier Cyber ​​Monday ont révélé que 95% des employés de bureau ont admis faire leurs courses le Cyber ​​Monday au travail.

La seule différence est que la plupart d’entre eux utilisent désormais leurs smartphones et appareils.

Rien qu’en 2014, 42% des ventes du Cyber ​​Monday ont été réalisées à partir d’un smartphone ou d’une tablette.

Bien que les achats de bureau représentent toujours la majorité des ventes du Cyber ​​Monday année après année.

D’autres sondages et analyses du Cyber ​​Monday ont montré que les ventes culminent à 11h25, l’heure de la journée où la plupart des employés de bureau sont à leur café et la motivation de commencer la semaine avec enthousiasme s’effondre sur elle-même comme un trou noir.

Les lundis craignent, et acheter des trucs c’est prouvé scientifiquement pour vous aider à vous sentir mieux un lundi.

Acheter des trucs avec une réduction folle un lundi? Et bien tu devrais être fou ne pas pour le faire…

Mais faites attention, cependant – depuis 2011, 22% des employeurs ont dû licencier des employés pour avoir utilisé Internet pour des activités non liées au travail!

Le montant des revenus générés par Cyber ​​Monday ne fait que croître de plus en plus!

Depuis que le terme a été correctement inventé pour la première fois et que le jour a eu sa première sortie officielle en 2006, le montant des revenus générés par Cyber ​​Monday a augmenté chaque année!

En 2006, les vacances shopping ont généré un chiffre d’affaires de 610 millions USD.

Impressionnant en soi, mais au fil des ans, les ventes du Cyber ​​Monday ont atteint des tailles gargantuesques, les vacances rapportant 9,4 milliards de dollars en 2019!

Pour mettre cela en perspective, les chiffres des ventes du Black Friday oscillent souvent, augmentant et diminuant périodiquement.

Chiffres de ventes du Cyber ​​Monday ne se lève jamais.

Le Cyber ​​Monday est devenu mondial.

De nos jours, la pensée de quelque chose de mondialisé est généralement accompagnée d’un profond soupir exacerbé.

Mais lorsque le Cyber ​​Monday a commencé à prendre de l’ampleur aux États-Unis, les détaillants en ligne du reste du monde ont commencé à regarder avidement un morceau de cette action douce et douce des consommateurs.

Depuis que les succès vertigineux du Cyber ​​Monday se sont multipliés, plus de 16 pays différents se sont lancés dans l’action.

Des pays, pourrais-je ajouter, qui ne célèbrent pas du tout Thanksgiving.

Je parle de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas, de la Belgique, du Japon, de l’Argentine, du Canada, de l’Inde, du Chili, du Portugal, de la Roumanie, de la Colombie, de la Suède, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande!

Et – tout comme aux États-Unis – le Cyber ​​Monday n’a fait que croître de plus en plus dans chaque pays.

Les hommes sont les plus gros acheteurs du Cyber ​​Monday.

Dans une enquête réalisée dans les 16 pays qui célèbrent tous le Cyber ​​Monday, il a été constaté que les hommes représentent 56% des acheteurs du Cyber ​​Monday.

Le nombre d’acheteurs du Cyber ​​Monday augmente, mais le prix moyen des commandes diminue.

Le nombre d’acheteurs augmente et augmente chaque année – ce qui se reflète dans les chiffres de ventes toujours croissants d’année en année.

Cependant, cette croissance est due au nombre plus élevé d’acheteurs chaque année.

L’analyse des données entourant le Cyber ​​Monday a montré que les dépenses moyennes d’un seul acheteur diminuaient lentement depuis son sommet de 140 dollars en 2014.

On estime maintenant que l’acheteur moyen dépense moins de 100 dollars le Cyber ​​Monday à partir de 2019.

La plupart des gens achètent des appareils électroniques le Cyber ​​Monday.

Lorsque vous entendez le terme Cyber ​​Monday, votre esprit se tourne directement vers la technologie en raison de la nature en ligne des vacances shopping.

Il n’est donc pas surprenant que la technologie et l’électronique soient les plus gros vendeurs du Cyber ​​Monday.

Cependant, cette tendance a du sens, car les téléviseurs, les consoles de jeu, les tablettes, les haut-parleurs intelligents, les ordinateurs portables et les appareils électroménagers sont généralement les produits qui bénéficient des remises les plus importantes.

Les consommateurs bénéficient également de frais de livraison réduits ou gratuits.

Pendant le Cyber ​​Monday, de nombreux détaillants en ligne, en particulier les grands, réduisent considérablement ou éliminent carrément leurs frais d’expédition.

Cela peut être très attrayant, surtout si vous commandez quelque chose de grand comme un téléviseur, un ordinateur de bureau ou des appareils électroménagers.

Dans un sondage réalisé auprès d’un grand nombre d’acheteurs du Cyber ​​Monday, 86% ont déclaré que la réduction des coûts d’expédition était la deuxième chose à propos du Cyber ​​Monday qui les avait attirés – une seconde de près après les offres de prix incroyablement bas.

Le Cyber ​​Monday est bon pour le petit gars.

Contrairement aux grandes chaînes et aux magasins franchisés qui peuvent se permettre des vitrines tentaculaires et récolter les fruits du Black Friday, de nombreux détaillants plus petits et indépendants perdent la part des bénéfices du Black Friday.

En raison de la nature numérique du Cyber ​​Monday, les petits magasins qui ne peuvent pas se permettre le même quantum d’espace de vitrine que les grandes entreprises ont des règles du jeu plus équitables.

Tout ce qu’ils ont à faire pour rivaliser avec les géants de la vente au détail est de s’assurer que leurs offres sont excellentes, que leurs entrepôts sont en pleine effervescence et que leur site Web ne s’effondre pas à cause d’un trafic excessif deux minutes après minuit!

Les personnes âgées de 25 à 34 ans et de 65 ans et plus font la plupart des achats le Cyber ​​Monday.

Dans une gamme de sondages effectués auprès d’une grande variété de personnes, il a été révélé que les 25 à 34 ans et les 65 ans et plus représentaient un total de 40% de toutes les transactions du Cyber ​​Monday – avec les deux à 20% chacun.

Ceci est assez intéressant et s’applique facilement au récit du Cyber ​​Monday auquel nous nous attendons – les employés de bureau sur leurs téléphones et ordinateurs de bureau, et les vieux dorés à la maison sur leurs ordinateurs de bureau et leurs appareils!

Alors voilà, 10 faits surprenants sur le Cyber ​​Monday!

Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous quelle a été votre meilleure offre Cyber ​​Monday, et ce que vous avez hâte d’obtenir cette année!